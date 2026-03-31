Prof. Sadura o wyborach Nawrockiego. Mocne słowa!

- Wyborcy zupełnie nie wstydzą się niczego, co robią ich przedstawiciele, czyli nie ma co się spodziewać, że wyborcy Nawrockiego będą oburzeni tym, że wygrażał palcem dziennikarzowi mówiąc: "Ogarnij się". Ani żadną z afer, które ujawniły media na temat jego przeszłości, tak więc wyborcy są dumni z tego, że mają prezydenta, który w razie czego potrafi przyłożyć - ocenił prof. Przemysław Sadura, szef katedry socjologii polityki, UW.