Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Express Biedrzyckiej

Prof. Rychard: To nie był zły rok. Rząd zasługuje na czwórkę

Profesor Andrzej Rychard ocenił pierwszy rok rządów ekipy premiera Donalda Tuska. W rozmowie z Kamilą Biedrzycką przyznał, że obecna władza zasługuje na ocenę dobrą: - To nie był zły rok. Rząd zasługuje na czwórkę. (...) Zbliżenie do Europy i przejęcie narracji bezpieczeństwa to największe osiągnięcie rządu - przyznał.