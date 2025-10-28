Prof. Dudek dosadnie o Palikocie: Nie był politykiem z krwi i kości, tylko bogatym hochsztaplerem

Prof. Antoni Dudek uważa, że Janusz Palikot odegrał szkodliwą rolę w polskiej polityce, cynicznie grając emocjami i lansując się kosztem innych.

Jego zdaniem Palikot nie miał trwałego zaplecza ani wizji, a jego kariera zakończyła się fiaskiem.

Dudek liczy na surową odpowiedzialność karną za straty wyrządzone inwestorom.

Prof. Dudek komentuje problemy Palikota

Prof. Antoni Dudek w programie „Dudek o polityce” na kanale YouTube „Super Expressu” odniósł się do sytuacji Janusza Palikota, który publicznie narzekał, że stracił cały majątek i liczy na datki. – Jest takie niemieckie pojęcie: Schadenfreude – radość z cudzej szkody. To zasadniczo coś brzydkiego. Ale po raz pierwszy w życiu przyznam, że odczuwam Schadenfreude – komentuje politolog. – Oglądając Janusza Palikota w obecnej sytuacji, cieszę się, że go to spotkało. Dlaczego? Bo uważam, że odegrał wyjątkowo szkodliwą rolę w polskim życiu publicznym – wyznaje historyk.

Janusz Palikot: „Straciłem wszystko, a ludzie krzyczą: ‘Oddaj pan tę czapkę’. Skąd ta bezrozumna agresja?”

Antoni Dudek pierwszy raz spotkał Palikota miejsce wiele lat temu w Instytucie Tertio Millennio, prowadzonym przez śp. ojca Macieja Ziębę. – Odbywało się tam seminarium centroprawicowych intelektualistów. Palikot pojawił się jako bogaty przedsiębiorca i wydawca katolickiego pisma „Ozon”. Już wtedy było widać, że za wszelką cenę szuka rozgłosu – relacjonuje ekspert. – Gdy nie udało mu się przebić po stronie narodowo-katolickiej, kilka lat później objawił się jako współtowarzysz Donalda Tuska, stosując „innowacyjne” metody polityczne – kontynuuje profesor. – Słynna konferencja prasowa ze sztucznym penisem i pistoletem, prowokacje wobec Lecha Kaczyńskiego, picie „małpek” na rynku w Lublinie, socrealistyczne wiece w Kozłówce – to wszystko było częścią jego strategii lansowania się kosztem prezydenta – komentuje Dudek.

"Nabił w butelkę tysiące ludzi"

– Gdy uznał, że u boku Tuska jest mu za ciasno, założył własną partię – Ruch Palikota. Wszedł do Sejmu z 40 posłami i wydawało mu się, że będzie robił wielką politykę – przypomina politolog. – Ale cały czas cynicznie grał emocjami, co sam przyznawał. Tłumaczył, że musi to robić, bo inaczej się nie przebije. Problem w tym, że dalej już nie dało się iść tą drogą – ocenia historyk. – Żeby utrzymać się w polityce, trzeba mieć stabilny elektorat, reprezentować interesy dużych grup społecznych, mieć pomysł i kompetencje. Tego Palikotowi brakowało. Nie był politykiem z krwi i kości, tylko bogatym hochsztaplerem, który chciał się wylansować – podkreśla Antoni Dudek. – Wypchnięty z polityki, wrócił do biznesu, gdzie znów wykorzystał swoje PR-owskie talenty. – Tym razem, by nabić w butelkę tysiące ludzi. Mówi się o około 70 milionach złotych, które zainwestowano w jego przedsięwzięcia. Jeśli biznes nie wypalił, a wzięło się cudze pieniądze, trzeba za to ponieść odpowiedzialność – uważa twórca programu „Dudek o polityce”.

Palikot wspomina, co jadł w areszcie. Porównał zupy... do jedzenia w obozie koncentracyjnym

Prof. Dudek mam nadzieję, że problemy finansowe Janusz Palikota rozwiążą się w ten sposób, że „wróci na wikt i opierunek państwa polskiego”. – Liczę, że zostanie prawomocnie skazany za defraudację ogromnych pieniędzy. Nie będzie musiał kwestować na TikToku – będzie siedział. W jego przypadku powinien zapaść wyrok bezwzględnego, wieloletniego więzienia. Po to, by trudniej było go naśladować. Bo pojawiają się kolejne osoby, które próbują iść jego śladem – raz w wersji skrajnie lewicowej, raz prawicowej, raz centrowej. Ale to zawsze ten sam typ: „palikotopodobny” – tak politolog puentuje wątek byłego polityka i biznesmena.

