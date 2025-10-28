Prof. Dudek dosadnie o Palikocie: Nie był politykiem z krwi i kości, tylko bogatym hochsztaplerem

Adam Brzozowski
Adam Brzozowski
2025-10-28 10:50

Znany historyk i politolog, prof. Antoni Dudek skomentował obecną sytuacją Janusza Palikota, przyznając, że pierwszy raz w życiu odczuwa Schadenfreude, słysząc o jego kłopotach. – Mam nadzieję, że jego problemy rozwiążą się w ten sposób, że wróci na wikt i opierunek państwa polskiego – stwierdza Dudek.

Antoni Dudek

i

Autor: Paweł Dąbrowski/ Super Express
  • Prof. Antoni Dudek uważa, że Janusz Palikot odegrał szkodliwą rolę w polskiej polityce, cynicznie grając emocjami i lansując się kosztem innych.
  • Jego zdaniem Palikot nie miał trwałego zaplecza ani wizji, a jego kariera zakończyła się fiaskiem.
  • Dudek liczy na surową odpowiedzialność karną za straty wyrządzone inwestorom.

Prof. Dudek komentuje problemy Palikota

Prof. Antoni Dudek w programie „Dudek o polityce” na kanale YouTube „Super Expressu” odniósł się do sytuacji Janusza Palikota, który publicznie narzekał, że stracił cały majątek i liczy na datki. – Jest takie niemieckie pojęcie: Schadenfreude – radość z cudzej szkody. To zasadniczo coś brzydkiego. Ale po raz pierwszy w życiu przyznam, że odczuwam Schadenfreude – komentuje politolog. – Oglądając Janusza Palikota w obecnej sytuacji, cieszę się, że go to spotkało. Dlaczego? Bo uważam, że odegrał wyjątkowo szkodliwą rolę w polskim życiu publicznym – wyznaje historyk.

Janusz Palikot: „Straciłem wszystko, a ludzie krzyczą: ‘Oddaj pan tę czapkę’. Skąd ta bezrozumna agresja?”

Antoni Dudek pierwszy raz spotkał Palikota miejsce wiele lat temu w Instytucie Tertio Millennio, prowadzonym przez śp. ojca Macieja Ziębę. – Odbywało się tam seminarium centroprawicowych intelektualistów. Palikot pojawił się jako bogaty przedsiębiorca i wydawca katolickiego pisma „Ozon”. Już wtedy było widać, że za wszelką cenę szuka rozgłosu – relacjonuje ekspert. – Gdy nie udało mu się przebić po stronie narodowo-katolickiej, kilka lat później objawił się jako współtowarzysz Donalda Tuska, stosując „innowacyjne” metody polityczne – kontynuuje profesor. – Słynna konferencja prasowa ze sztucznym penisem i pistoletem, prowokacje wobec Lecha Kaczyńskiego, picie „małpek” na rynku w Lublinie, socrealistyczne wiece w Kozłówce – to wszystko było częścią jego strategii lansowania się kosztem prezydenta – komentuje Dudek.

"Nabił w butelkę tysiące ludzi"

– Gdy uznał, że u boku Tuska jest mu za ciasno, założył własną partię – Ruch Palikota. Wszedł do Sejmu z 40 posłami i wydawało mu się, że będzie robił wielką politykę – przypomina politolog. – Ale cały czas cynicznie grał emocjami, co sam przyznawał. Tłumaczył, że musi to robić, bo inaczej się nie przebije. Problem w tym, że dalej już nie dało się iść tą drogą – ocenia historyk. – Żeby utrzymać się w polityce, trzeba mieć stabilny elektorat, reprezentować interesy dużych grup społecznych, mieć pomysł i kompetencje. Tego Palikotowi brakowało. Nie był politykiem z krwi i kości, tylko bogatym hochsztaplerem, który chciał się wylansować – podkreśla Antoni Dudek. – Wypchnięty z polityki, wrócił do biznesu, gdzie znów wykorzystał swoje PR-owskie talenty. – Tym razem, by nabić w butelkę tysiące ludzi. Mówi się o około 70 milionach złotych, które zainwestowano w jego przedsięwzięcia. Jeśli biznes nie wypalił, a wzięło się cudze pieniądze, trzeba za to ponieść odpowiedzialność – uważa twórca programu „Dudek o polityce”.

Palikot wspomina, co jadł w areszcie. Porównał zupy... do jedzenia w obozie koncentracyjnym

Prof. Dudek mam nadzieję, że problemy finansowe Janusz Palikota rozwiążą się w ten sposób, że „wróci na wikt i opierunek państwa polskiego”. – Liczę, że zostanie prawomocnie skazany za defraudację ogromnych pieniędzy. Nie będzie musiał kwestować na TikToku – będzie siedział. W jego przypadku powinien zapaść wyrok bezwzględnego, wieloletniego więzienia. Po to, by trudniej było go naśladować. Bo pojawiają się kolejne osoby, które próbują iść jego śladem – raz w wersji skrajnie lewicowej, raz prawicowej, raz centrowej. Ale to zawsze ten sam typ: „palikotopodobny” – tak politolog puentuje wątek byłego polityka i biznesmena.

Polityka SE Google News
Konwencja partii Nowa Polska
24 zdjęcia
NAWROCKI ZDRADZI KACZYŃSKIEGO? AKTYWISTKI ATAKUJĄ TUSKA, TRUMP ROZMAWIA Z PUTINEM! | Dudek o Polityce
Sonda
Pamiętasz czasy, gdy Janusz Palikot był posłem?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ANTONI DUDEK
JANUSZ PALIKOT