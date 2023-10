Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Express Biedrzyckiej

Prof. Adam Bodnar: Konsultacje u prezydenta to pozory

W "Expressie Biedrzyckiej" gościł w czwartek (19.10) prof. Adam Bodnar, były Rzecznik Praw Obywatelskich, który w tegorocznych wyborach do Sejmu uzyskał mandat senatora z listy KO. Komentując to, kiedy powstanie nowy rząd i co robi w tym temacie prezydent odparł: - Konsultacje u prezydenta to pozory.