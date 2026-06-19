Już pierwsze minuty programu pokazują, że emocji nie zabraknie. Prof. Antoni Dudek wraca do głośnej afery związanej z Dawidem Kacprzykiem i Szpitalem Południowym. Jego ocena jest wyjątkowo surowa, a przy okazji nie oszczędza również samej Koalicji Obywatelskiej.

Dudek: „Mamy Misiewicza Koalicji Obywatelskiej”

Komentując sprawę byłego radnego KO, profesor sięga po porównanie, które natychmiast przyciąga uwagę.

Każda duża rządząca partia w Polsce musi mieć swojego Misiewicza. No i teraz mamy Misiewicza Koalicji Obywatelskiej, czyli pana Kacprzyka. Ten człowiek był ewidentnym oszustem – mówi Antoni Dudek.

Historyk analizuje nie tylko samą aferę, ale również jej potencjalne skutki dla obozu rządzącego. Jego zdaniem sprawa może jeszcze długo ciążyć politykom Koalicji Obywatelskiej.

Ostra ocena Brauna. „Piąta kolumna rosyjska”

Jednym z najmocniejszych fragmentów programu są słowa dotyczące Grzegorza Brauna. Dudek nie pozostawia miejsca na domysły i formułuje jedną z najbardziej bezpośrednich ocen, jakie padły w ostatnich odcinkach programu.

Grzegorz Braun i jego partia jest przywódcą piątej kolumny rosyjskiej w Polsce – stwierdza profesor.

To jednak nie koniec. W rozmowie pojawia się również temat działań Roberta Bąkiewicza i sporów wokół polityki historycznej oraz relacji Polski z Niemcami.

Cóż za przypadek, że Robert Bąkiewicz akurat teraz, w przeddzień podpisania układu polsko-niemieckiego, postanowił uczcić pamięć Polaków, którzy padli ofiarą Niemców podczas II wojny światowej – zauważa Dudek.

Dudek radzi Nawrockiemu. W tle Donald Trump

W programie nie zabrakło także komentarzy dotyczących polityki międzynarodowej, relacji ze Stanami Zjednoczonymi oraz pierwszych miesięcy prezydentury Karola Nawrockiego. Prof. Dudek odnosi się do kontaktów z administracją Donalda Trumpa i w swoim charakterystycznym stylu kieruje do prezydenta nietypową radę.

Panie prezydencie, boks jest ważny, ale prezydent Trump uwielbia golfa. Niech pan gra tak dobrze w golfa, ale nie próbuje wygrywać z Trumpem – mówi z przekąsem.

Historyk analizuje również kwestie związane z bezpieczeństwem Polski, wojną prowadzoną przez Rosję i Białoruś oraz obecnością wojsk amerykańskich w naszym kraju.

Ukraina, Niemcy i polityczne spory

W najnowszym odcinku „Dudek o polityce” pojawiają się także tematy dotyczące relacji Polski z Ukrainą, sporów historycznych oraz polityki prowadzonej wobec Niemiec. Profesor tłumaczy, dlaczego jego zdaniem emocjonalne konflikty historyczne często stają się narzędziem bieżącej walki politycznej.

To jeden z najbardziej bezkompromisowych odcinków programu w ostatnich tygodniach. Mocne cytaty, ostre diagnozy i komentarze dotyczące najważniejszych wydarzeń politycznych sprawiają, że najnowsze wydanie może wywołać szeroką dyskusję zarówno wśród polityków, jak i widzów.

Premiera programu „Dudek o polityce” dziś o godz. 20.00.