Prezydent Zełeński przedstawia szczegóły planu pokojowego USA. W grę wchodzą duże straty terytorialne dla Ukrainy

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał, że kolejny plan pokojowy, dotyczący zakończenia wojny rosyjsko-ukraińskiej, przewiduje zamrożenie konfliktu na obecnych liniach kontaktowych. Kijów jeszcze w środę oczekuje odpowiedzi Moskwy na nowe propozycje składające się z 20 punktów.

  • Prezydent Zełenski przedstawił 20-punktowy plan pokojowy dla Ukrainy, zakładający zamrożenie konfliktu na obecnych liniach frontu.
  • Plan przewiduje ratyfikację porozumienia przez parlament lub referendum, a także realne zawieszenie broni na 60 dni.
  • Porozumienie ma być umową między USA, Ukrainą, Europą i Rosją, a Ukraina nie rezygnuje z perspektywy członkostwa w NATO.
Zamrożenie konfliktu na obecnych liniach frontu

- Linia rozmieszczenia wojsk w dniu zawarcia porozumienia jest de facto uznana za linię kontaktową. Grupa robocza spotka się, aby ustalić rozmieszczenie sił niezbędnych do zakończenia konfliktu, a także określić parametry przyszłych specjalnych stref ekonomicznych – powiedział Wołodymyr Zełenski podczas spotkania z dziennikarzami.

Ukraina przedstawi 20-punktowe porozumienie pokojowe, dotyczące wojny z Rosją, do ratyfikacji przez parlament lub przeprowadzi w tej sprawie ogólnokrajowe referendum. - Możemy zdecydować się na referendum nad pełnym porozumieniem, które usankcjonuje zakończenie wojny, ponieważ ludzie mogą wybrać: czy takie zakończenie nam odpowiada, czy nie. Wówczas odbędzie się referendum. Na jego przeprowadzenie potrzeba co najmniej 60 dni. Potrzebujemy też realnego zawieszenia broni na okres 60 dni. – mówił Zełenski. 

Prezydent oświadczył, że porozumienie w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie będzie umową między USA, Ukrainą, Europą i Rosją. Jak dodał, przystąpienie Ukrainy do NATO pozostaje decyzją państw członkowskich Sojuszu, ale Kijów nie zrezygnuje z tej perspektywy.

Zełenski powiadomił, że amerykańska grupa negocjacyjna może jeszcze w środę przeprowadzić rozmowę z przywódcą Rosji Władimirem Putinem.

Szczegóły liczącego 20 punktów planu

Ukraiński przywódca przedstawił podczas spotkania z dziennikarzami cały 20-punktowy projekt planu pokojowego, mającego na celu zakończenie wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Pierwszym punktem będzie ponowne potwierdzenie suwerennego statusu Ukrainy. W ósmym punkcie, według słów Zełenskiego, mowa jest o solidnym pakiecie rozwojowym dla Ukrainy, który zostanie określony w odrębnej umowie inwestycyjnej, obejmującej szeroki zakres branż gospodarczych. Chodzi m.in. o stworzenie funduszu na rzecz inwestowania w szybko rozwijające się dziedziny, takie jak wysokie technologie, centra danych i rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji. Stany Zjednoczone i amerykańskie firmy będą współpracować z Ukrainą w zakresie m.in. rozwoju i modernizacji infrastruktury gazowej, w tym rurociągów i magazynów surowca. Zgodnie z projektem porozumienia, zostaną też podjęte wspólne działania na rzecz odbudowy terenów zniszczonych w czasie wojny z Rosją. 

Dziesiąty punkt zakłada, że po podpisaniu umowy pokojowej Ukraina przyspieszy proces zawarcia porozumienia o wolnym handlu z USA. Punkt osiemnasty przewiduje, że Ukraina przeprowadzi wybory w kraju w jak najkrótszym możliwym terminie po zakończeniu wojny.

