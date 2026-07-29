Prezydent zablokował kolejny CPN? „Utrudnia życie polskim rodzinom”

„Prezydent zablokował 5 miliardów”

W rozmowie z Tomaszem Terlikowskim w RMF FM Władysław Kosiniak-Kamysz przekonywał, że decyzja prezydenta uderza bezpośrednio w kierowców i rodziny planujące wakacyjne wyjazdy. – Niestety prezydent Nawrocki nie podpisał ustawy o nadmiarowych zyskach spółek paliwowych. Nie rozumiem czemu. Koncerny paliwowe naprawdę mają się czym podzielić na czele z Orlenem – powiedział. Jak dodał, skutki weta mają być bardzo konkretne.

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– Pan prezydent zablokował 5 miliardów, które mogły pójść na kolejny CPN - ocenił.

„Blokuje pieniądze na niższe ceny paliwa”

Szef PSL przekonywał w RMF FM, że prezydent wciąż może zmienić swoją decyzję. – Prezydent może jeszcze wyjść z tej sytuacji. Może wycofać tę skargę do Trybunału, do czego szczerze go zachęcam, bo blokuje pieniądze na niższe ceny paliwa dla polskich rodzin - apelował. Najostrzejsze słowa padły pod koniec rozmowy. Wicepremier zarzucił prezydentowi działanie na korzyść koncernów paliwowych zamiast obywateli. – Prezydent blokuje rzecz niewiarygodną. Staje w obronie zagranicznych koncernów paliwowych, a nie polskich rodzin, nie finansów polskich rodzin. I kompletnie tego nie rozumiem - grzmiał Kosiniak-Kamysz.

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Po chwili dodał jeszcze mocniejszy komentarz. – Prezydent nie cierpi tego rządu, robi wszystko, żeby utrudnić życie, ale przez to nie utrudnia życia politycznie nam, bo my mamy spór polityczny, ale utrudnia życie konsumentom, utrudnia życie polskim rodzinom, które chcą jechać na wakacje. Im utrudnił pan prezydent życie, nie rządowi, polskim rodzinom i tego nie jestem w stanie zrozumieć - przekonywał.

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