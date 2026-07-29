Prezydent zablokował kolejny CPN? „Utrudnia życie polskim rodzinom”

Małgorzata Broniek-Ziółek
pmar
2026-07-29 10:27

W porannej rozmowie RMF FM wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz ostro skrytykował decyzję prezydenta Karola Nawrockiego o niepodpisaniu ustawy dotyczącej nadmiarowych zysków spółek paliwowych. Zdaniem lidera PSL weto oznacza zablokowanie miliardów złotych, które miały trafić na kolejny program dopłat do paliwa. Padły też bardzo mocne słowa pod adresem głowy państwa.

Nawrocki, Kosiniak-Kamysz
Autor: Tomasz Radzik/Super Express, Art Service/Super Express

„Prezydent zablokował 5 miliardów”

W rozmowie z Tomaszem Terlikowskim w RMF FM Władysław Kosiniak-Kamysz przekonywał, że decyzja prezydenta uderza bezpośrednio w kierowców i rodziny planujące wakacyjne wyjazdy. – Niestety prezydent Nawrocki nie podpisał ustawy o nadmiarowych zyskach spółek paliwowych. Nie rozumiem czemu. Koncerny paliwowe naprawdę mają się czym podzielić na czele z Orlenem – powiedział. Jak dodał, skutki weta mają być bardzo konkretne.

Zobacz: Nowy ranking zaufania! Nawrocki wciąż liderem, ale to nie on jest największym zwycięzcą

Pan prezydent zablokował 5 miliardów, które mogły pójść na kolejny CPN - ocenił.

 „Blokuje pieniądze na niższe ceny paliwa”

 Szef PSL przekonywał w RMF FM, że prezydent wciąż może zmienić swoją decyzję. – Prezydent może jeszcze wyjść z tej sytuacji. Może wycofać tę skargę do Trybunału, do czego szczerze go zachęcam, bo blokuje pieniądze na niższe ceny paliwa dla polskich rodzin - apelował. Najostrzejsze słowa padły pod koniec rozmowy. Wicepremier zarzucił prezydentowi działanie na korzyść koncernów paliwowych zamiast obywateli. – Prezydent blokuje rzecz niewiarygodną. Staje w obronie zagranicznych koncernów paliwowych, a nie polskich rodzin, nie finansów polskich rodzin. I kompletnie tego nie rozumiem - grzmiał Kosiniak-Kamysz. 

Sprawdź: Pilne! Nowa twarz w rządzie Tuska. Premier ogłosił decyzję

Po chwili dodał jeszcze mocniejszy komentarz. – Prezydent nie cierpi tego rządu, robi wszystko, żeby utrudnić życie, ale przez to nie utrudnia życia politycznie nam, bo my mamy spór polityczny, ale utrudnia życie konsumentom, utrudnia życie polskim rodzinom, które chcą jechać na wakacje. Im utrudnił pan prezydent życie, nie rządowi, polskim rodzinom i tego nie jestem w stanie zrozumieć - przekonywał. 

Galeria poniżej: Żona Kosiniaka-Kamysza została matką chrzestną F-35

Żona Kosiniaka-Kamysza została matką chrzestną F-35
Galeria zdjęć 17
Sonda
Czy PKN Orlen powinien zmienić nazwę na kultową CPN?
MILLER BEZLITOSNY DLA KOSINIAKA-KAMYSZA
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KAROL NAWROCKI
WŁADYSŁAW KOSINIAK-KAMYSZ
CPN