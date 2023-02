Prezydent USA w Polsce. Padła data

Joe Biden przyleci do Polski

To już pewne. Joe Biden przyleci niebawem do Polski. Informację o tym, że Joe Biden zamierza w lutym odwiedzić Polskę przekazała jako pierwsza telewizja NBC News. To już pewne, że Joe Biden ma odwiedzić Polskę w dniach 20-22 lutego 2023 roku. Będzie to druga wizyta prezydenta Joe Bidena w Polsce. Pierwszy raz amerykański przywódca odwiedził nasz kraj w marcu 2022 roku. Podczas najbliżej zaplanowanej wizyty prezydent Biden spotka się z prezydentem Dudą, przywódcami B9 i wygłosi przemówienie na temat rocznicy rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Przypomnijmy, Rosja zaatakowała Ukrainę 24 lutego 2022 roku. Wojna za naszą wschodnią granicą trwa już rok.

Joe Biden, właśc. Joseph Robinette Biden Jr., wym. [ˈʤoʊsɨf rɒbɨˈnɛt ˈbaɪdən] (ur. 20 listopada 1942 w Scranton) – amerykański polityk, 46. prezydent Stanów Zjednoczonych, w latach 1973–2009 senator ze stanu Delaware, w latach 2009–2017 wiceprezydent Stanów Zjednoczonych. Po zakończeniu studiów prawniczych pracował jako adwokat. Przez całą karierę polityczną był związany z Partią Demokratyczną.

