Prezydent Trump reaguje na atak dronów w Polsce! " Zaczyna się"

Beata Lekszycka
PAP
2025-09-10 17:57

Na rosyjski atak dronów na Polskę zareagował prezydent USA Donald Trump. "Co jest z Rosją, która narusza polską przestrzeń powietrzną dronami? No to ruszamy!" — napisał w serwisie Truth Social. Jeszcze dziś ma dojść do rozmowy Trumpa - prezydentem Nawrockim.

Rosyjskie drony nad Polską! Donald Trump będzie rozmawiał z prezydentem Nawrockim po nocnym incydencie

Autor: AKPA
 Rosyjskie drony nad Polską. Trump reaguje

Na rosyjski atak dronów na Polskę zareagowali przedstawiciele wielu państw, wyrażając solidarność z naszym krajem. Pojawiła się też pierwsza reakcja prezydenta US Donalda Trumpa.

O co chodzi z Rosją, z naruszeniem przestrzeni powietrznej Polski za pomocą dronów? - zapytał w środę prezydent USA Donald Trump we wpisie na swoim portalu Truth Social. Zaczyna się - dodał.

Prezydent USA Donald Trump planuje jeszcze dziś przeprowadzić rozmowę z prezydentem RP Karolem Nawrockim - przekazała w środę PAP przedstawicielka Białego Domu.

„Prezydent Trump i Biały Dom śledzą doniesienia z Polski. Prezydent Trump planuje porozmawiać z prezydentem Nawrockim jeszcze dziś” - poinformowała urzędniczka.

Solidarność z Polską wyraził stały przedstawiciel USA przy NATO Matthew Whitaker:

 „Jesteśmy z naszymi sojusznikami z NATO w obliczu tych naruszeń przestrzeni powietrznej i będziemy bronić każdego cala terytorium NATO” - zapewnił Whitaker na portalu X. Była to pierwsza oficjalna reakcja przedstawiciela Waszyngtonu na ten temat.

ROSJA POZWALA SOBIE NA CORAZ WIĘCEJ. GDZIE SIĘ ZATRZYMA?

DRONY
DONALD TRUMP