Prezydent podpisał ustawę. Mniej świadczeń dla Ukraińców, nowe projekty w Sejmie

Prezydent podpisał ustawę ograniczającą świadczenia dla Ukraińców niepracujących w Polsce, kończąc "turystykę na koszt podatnika".

Ograniczenia dotyczą m.in. rehabilitacji, programów lekowych, stomatologii dla osób bez zatrudnienia.

Zapowiedziano projekty: wydłużenie okresu do obywatelstwa i ściganie banderyzmu/kłamstwa wołyńskiego.

Prezydent podpisał ustawę o pomocy Ukrainie

W piątek Zbigniew Bogucki ogłosił, że prezydent RP Karol Nawrocki podpisał ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy. Dokument ten wprowadza istotne zmiany w systemie świadczeń, zwłaszcza dla osób, które nie podejmują pracy w Polsce.

Według Boguckiego wcześniejsze weta głowy państwa zmusiły rząd i premiera Donalda Tuska do wypracowania korzystniejszych rozwiązań. „Poprzednimi wetami prezydent RP zmusił rząd, premiera Donalda Tuska, do pracy i do przedstawienia nie idealnych, ale zdecydowanie lepszych rozwiązań. W przypadku ustawy ukraińskiej zmusił do ograniczenia świadczeń dla obywateli Ukrainy, w szczególności tych, którzy nie pracują w Rzeczypospolitej” – podkreślił szef kancelarii.

Ograniczenia w świadczeniach

Nowe przepisy wyraźnie wskazują, które formy pomocy nie będą już dostępne dla osób niepracujących. Bogucki stwierdził, że „to jest właściwie koniec turystyki z Ukrainy na koszt polskiego podatnika”.

Dodał, że lista obejmuje m.in. rehabilitację, programy lekowe i zdrowotne, refundację recept, a także świadczenia stomatologiczne i zabiegi usuwania zaćmy. W ustawie zostały wymienione konkretne świadczenia, które nie będą przysługiwać obywatelom Ukrainy niepracującym w Polsce…” – wyliczał Bogucki.

Nowe projekty legislacyjne

Choć, jak zaznaczył Bogucki, „ustawa nie jest idealna”, prezydent planuje kolejne zmiany. W poniedziałek do Sejmu mają trafić dwa projekty. Pierwszy przewiduje „wydłużenie okresu, po którym obcokrajowcy, w tym obywatele Ukrainy, będą mogli ubiegać się o polskie obywatelstwo”.

Druga propozycja zakłada „zmianę Kodeksu karnego i ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, tak żeby ścigać wszystkich, którzy będą próbowali, czy będą chcieli szerzyć banderyzm na terytorium Rzeczypospolitej, albo będą chcieli uskuteczniać kłamstwo wołyńskie”.

Szef kancelarii prezydenta poinformował również, że prezydent zamierza wycofać projekt, który został złożony w Sejmie po sierpniowym wecie.

