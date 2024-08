Duda mianował nowych generałów

W środę, 14 sierpnia 2024 roku, prezydent Andrzej Duda na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego wręczył nominacje generalskie i odznaczenia państwowe. Podczas swojego wystąpienia podkreślił, że "generałowie wiedzą jaka to jest odpowiedzialność przyjąć na siebie nominację generalską". "Czy to na kolejny stopień generalski, (stopień-PAP) dowodzenia, odpowiedzialności za bezpieczeństwo ojczyzny, za planowanie, za dowodzenie wielkimi formacjami zbrojnymi, czy to wstąpienia do korpusu generalicji" - wymieniał Andrzej Duda. Bo - jak mówił - "to nie tylko prestiż, to nie tylko podsumowanie dotychczasowej służby, zaszczytne, wzorowe podkreślenie jej charakteru, jako znakomitego dla RP i w jej ocenie, ale to także i przede wszystkim zobowiązanie na przyszłość". "Do służby jeszcze bardziej wytężonej, jeszcze bardziej odpowiedzialnej, z wzięciem na siebie jeszcze większego ciężaru i gotowości" - zaznaczył prezydent.

Oto nowi polscy generałowie:

Na stopień generała broni mianowany został: generał dywizji Stanisław Czosnek, obecnie pełniący funkcję zastępcy Szefa Sztabu Generalnego WP.

Na stopień generała dywizji mianowani zostali: generał brygady Piotr Fajkowski – dowódca 11. Dywizji Kawalerii Pancernej, gen. bryg. Piotr Kriese – inspektor szkolenia w Dowództwie Generalnym RSZ, gen. bryg. Michał Rohde – zastępca dowódcy 2. Korpusu Polskiego – Dowództwa Komponentu Lądowego, gen. bryg. Bogdan Rycerski – szef sztabu Wielonarodowego Korpusu Północny-Wschód oraz gen. bryg. Marek Wawrzyniak – szef Zarządu Inżynierii Wojskowej, zastępca Inspektora Rodzajów Wojsk w DGRSZ.

Na stopień generała brygady mianowani zostali: płk Witold Bartoszek, dowódca 1. Brygady Logistycznej; płk Tomasz Biedziak, dowódca 20. Brygady Zmechanizowanej; płk Mieczysław Bieniek, szef zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych – P2 w Sztabie Generalnym WP; płk Mirosław Bodnar - Radca Koordynator w DGRSZ; płk Marek Brzezicha, dowódca 3. Brygady Radiotechnicznej; płk Jarosław Chojnacki, Szef Pionu – Zastępca Szefa Sztabu ds. Operacyjnych w Dowództwie Operacyjnym RSZ; płk Piotr Iwaszko, dowódca 1. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego; płk Jerzy Jankowski, Radca Koordynator w biurze ministra ON; płk Grzegorz Kaliciak, dowódca 15. Brygady Zmechanizowanej; płk Grzegorz Kołodziejczyk, dowódca 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego; płk Damian Matysiak, zastępca Dowódcy Garnizonu Warszawa; płk Piotr Saniuk, dowódca 1. Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych oraz płk Arkadiusz Widła, szef Inspektoratu Kontroli Wojskowej.