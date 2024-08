Tusk o polskiej gospodarce

Według wstępnych szacunków Głównego Urzędu Statystycznego, polska gospodarka odnotowała spory wzrost, zatem nasz rozwój gospodarczy mocno przyspieszył. GUS podał szybki szacunek Produktu Krajowego Brutto za II kwartał 2024 r. Z danych polskiego urzędu wynika, że dynamika roczna przyśpieszyła do 3,2 proc. rok do roku z 2 proc. zanotowanych w I kwartale 2024 r. To odczyt wyższy od prognoz ekonomistów, zakładających wzrost o 2,8 proc. Dla porównania w II kwartale 2023 r. polski PKB spadł o 0,6 proc. rok do roku. Dzisiejszy wynik zaskoczył ekonomistów, którzy szacowali wzrost na poziomie 2,8 proc. Najwyraźniej najnowsze dane ekonomiczne dotyczące polskiej gospodarki mocno ucieszyły premiera naszego kraju Donalda Tuska. Premier opublikował specjalny wpis na platformie X: "Wszyscy zaskoczeni wzrostem polskiej gospodarki w drugim kwartale tego roku. Miało być 2,7 a jest 3,2. Jesteśmy lepsi od wszystkich dużych państw UE, a Niemców to bijemy na głowę". Czy faktycznie Tusk ma się czym aż tak cieszyć? Może i tym wskaźnikiem bijemy Niemców na głowę, jednak to wciąż oni biją nas na głowy pod względem siły nabywczej ich pensji i samych wynagrodzeń. Podkreślmy, że średnie miesięczne wynagrodzenie w Niemczech to nieco ponad 4 tys. euro, czyli ponad 17 tys. zł, podczas gdy w Polsce średnia płaca, która i tak w ostatnich miesiącach poszła mocno w górę, z ledwością przekracza 8 tys. zł.

PKB - co to jest? Produkt Krajowy Brutto to jeden z podstawowych mierników efektów pracy społeczeństwa danego kraju stosowany w rachunkach narodowych. Przedstawia on zagregowaną wartość dóbr i usług finalnych wytworzonych przez narodowe i zagraniczne czynniki produkcji na terenie danego państwa.

Wszyscy zaskoczeni wzrostem polskiej gospodarki w drugim kwartale tego roku. Miało być 2,7 a jest 3,2. Jesteśmy lepsi od wszystkich dużych państw UE, a Niemców to bijemy na głowę😁🇵🇱— Donald Tusk (@donaldtusk) August 14, 2024