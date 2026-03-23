Prezydent Nawrocki wpadł w furię! Tusk nie wytrzymał i skomentował. Poszło o jedno pytanie

Weronika Fakhriddinova
Weronika Fakhriddinova
2026-03-23 18:18

Nerwowa reakcja prezydenta Karola Nawrockiego na pytanie dziennikarza TVN wywołała burzę w mediach. Incydent, który miał miejsce po konferencji w Przemyślu, szybko skomentował premier Donald Tusk, a jego słowa mogą zaskoczyć.

Donald Tusk, Karol Nawrocki

i

Autor: AP Photo/Czarek Sokołowski, Grzegorz Wajda/REPORTER Premier Donald Tusk i prezydent Karol Nawrocki
  • Prezydent Nawrocki wdał się w ostrą wymianę zdań z dziennikarzem TVN podczas obchodów Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej.
  • Pytanie o relacje Viktora Orbana z Władimirem Putinem wywołało nerwową reakcję prezydenta, który krzyczał na reportera.
  • Premier Donald Tusk szybko skomentował incydent, pisząc: „Proszę nie krzyczeć na dziennikarzy, panie prezydencie. To nie oni wpakowali pana w to rosyjskie bagno”.
Co rozwścieczyło prezydenta Nawrockiego?

Podczas gdy prezydenci Polski i Węgier opuszczali mównice, dziennikarz TVN zapytał prezydenta Nawrockiego, który miał lecieć na spotkanie z Orbanem na Węgry, czy "nie przeszkadza mu zażyłość Viktora Orbana z Władimirem Putinem". Pytanie to miało swoje podstawy w grudniowym incydencie, kiedy to Nawrocki odwołał spotkanie z Orbanem, po tym jak węgierski premier udał się do Moskwy na spotkanie z Putinem. Wówczas rzecznik prezydenta Nawrockiego, Rafał Leśkiewicz, jasno argumentował, że decyzja była podyktowana "spotkaniem premiera Orbana ze zbrodniarzem Putinem".

Nerwowa reakcja i ostra wymiana zdań

Zamiast standardowej odpowiedzi, prezydent Nawrocki zareagował bardzo emocjonalnie. Po krótkiej rozmowie ze swoim rzecznikiem, podszedł do dziennikarza, wskazując na niego palcem ze sceny. 

Podniesionym głosem skarcił reportera: „Pan nie słuchał, co ja myślę o Władimirze Putinie? Robiliście materiały, że mnie ściga Putin? Pan redaktor się ogarnie i słucha, co mówi prezydent Polski. Mówię do pana, panie redaktorze. Władimir Putin to zbrodniarz, rozumie pan redaktor?”.

Tusk komentuje incydent

Cała sytuacja szybko odbiła się szerokim echem w mediach, a na platformie X (dawniej Twitter) do incydentu odniósł się premier Donald Tusk. 

W swoim wpisie Tusk zwrócił się bezpośrednio do prezydenta Nawrockiego, pisząc: „Proszę nie krzyczeć na dziennikarzy, panie prezydencie. To nie oni wpakowali pana w to rosyjskie bagno”.

Ta ostra uwaga premiera z pewnością podgrzeje polityczną atmosferę i wywoła dalsze dyskusje na temat relacji polsko-węgierskich oraz postawy wobec Rosji.

Kontrowersje wokół relacji z Orbanem

Incydent w Przemyślu i reakcja Nawrockiego na pytanie o Orbana i Putina to kolejny element w skomplikowanej układance polsko-węgierskich stosunków. Prezydent Nawrocki, mimo deklarowanej przyjaźni między narodami, podczas konferencji podkreślał, że Polska i Węgry nie zgadzają się we wszystkim, wskazując na różnice w podejściu do Rosji i Władimira Putina.

"Polacy kochają Węgrów i nienawidzą Putina, który jest zbrodniarzem wojennym" – oświadczył Nawrocki.

Nerwowa reakcja na pytanie dziennikarza pokazuje jednak, że temat ten jest wyjątkowo drażliwy i budzi silne emocje.

Poniżej galeria zdjęć: Prezydent Nawrocki w Przemyślu

Polityka SE Google News
Prezydent Nawrocki w Przemyślu
Galeria zdjęć 14
Express Biedrzyckiej - Paweł Kowal
Sonda
Czy prezydent Nawrocki słusznie zareagował na pytanie o relacje Viktora Orbana z Władimirem Putinem?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KAROL NAWROCKI
DONALD TUSK