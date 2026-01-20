Prezydent Nawrocki nie zgodził się na odwołanie, ale generał Jaworski i tak stracił stanowisko!

Weronika Fakhriddinova
Weronika Fakhriddinova
2026-01-20 16:17

Generał brygady Radosław Jaworski, komendant Służby Ochrony Państwa (SOP), został zawieszony w pełnieniu czynności służbowych w związku z wszczętym postępowaniem dyscyplinarnym. Decyzja ta, ogłoszona przez MSWiA, wywołała natychmiastową reakcję Pałacu Prezydenckiego. Szef Gabinetu Prezydenta, Paweł Szefernaker, poinformował, że prezydent Karol Nawrocki nie zgodził się na odwołanie generała, co oznacza, że za funkcjonowanie formacji i bezpieczeństwo najważniejszych osób w państwie pełną odpowiedzialność bierze na siebie minister Marcin Kierwiński.

Autor: AKPA

 Czy to zapowiedź kolejnego konfliktu między rządem a prezydentem?

Prezydent nie zgodził się na odwołanie, ale zawieszenie to decyzja MSWiA

Paweł Szefernaker, szef Gabinetu Prezydenta RP, w serwisie X (dawniej Twitter) ujawnił kulisy decyzji MSWiA. Jak napisał:

"Kilka dni temu, na prośbę MSWiA odbyło się spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z ministrem Marcinem Kierwińskim ws. sytuacji w Służbie Ochrony Państwa. W tej formacji do zmiany na stanowisku Komendanta wymagana jest zgoda prezydenta. Prezydent Nawrocki nie zgodził się na odwołanie gen. Radosława Jaworskiego z pełnionej funkcji".

To kluczowa informacja, która pokazuje, że prezydent zablokował próbę odwołania komendanta SOP. Szefernaker jednocześnie zaznaczył, że:

"zawieszenie szefa SOP to decyzja MSWiA, która nie wymaga zgody prezydenta".

W związku z tym, Pałac Prezydencki wyraźnie odcina się od decyzji o zawieszeniu, obarczając odpowiedzialnością resort spraw wewnętrznych:

"W tej sytuacji pełną odpowiedzialność za funkcjonowanie formacji i bezpieczeństwo najważniejszych osób w państwie bierze na siebie min. M. Kierwiński".

Do pełnienia obowiązków komendanta SOP został wyznaczony dotychczasowy zastępca, płk Tomasz Jackowicz.

Kontrola w SOP i tło wydarzeń

Decyzja o zawieszeniu generała Jaworskiego następuje po okresie, w którym w SOP prowadzona była "wieloaspektowa kontrola". W tym czasie gen. Jaworski przebywał na zwolnieniu lekarskim.

W ubiegłym tygodniu do MSWiA wpłynął list od pracowników SOP-u, którzy domagali się powrotu do służby swojego komendanta. To świadczy o wewnętrznych napięciach w formacji.

Sytuacja wokół SOP jest skomplikowana od września, kiedy to doszło do kradzieży auta należącego do rodziny premiera Donalda Tuska. W wyniku tego incydentu zwolnieni ze stanowiska zostali dyrektor i wicedyrektor biura ochrony premiera. Szef SOP-u gen. Radosław Jaworski najpierw udał się na zaległy urlop, a następnie wziął zwolnienie lekarskie. Szef MSWiA Marcin Kierwiński poprosił wówczas o raport i informacje ze strony Służby Ochrony Państwa.

Reakcja Pałacu Prezydenckiego na zawieszenie komendanta SOP wskazuje na pogłębiający się konflikt między rządem a prezydentem, który może mieć wpływ na stabilność i funkcjonowanie kluczowych służb państwowych.

