Prezydent Nawrocki nie zgodził się na odwołanie, ale generał Jaworski i tak stracił stanowisko!

Czy to zapowiedź kolejnego konfliktu między rządem a prezydentem?

Prezydent nie zgodził się na odwołanie, ale zawieszenie to decyzja MSWiA

Paweł Szefernaker, szef Gabinetu Prezydenta RP, w serwisie X (dawniej Twitter) ujawnił kulisy decyzji MSWiA. Jak napisał:

"Kilka dni temu, na prośbę MSWiA odbyło się spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z ministrem Marcinem Kierwińskim ws. sytuacji w Służbie Ochrony Państwa. W tej formacji do zmiany na stanowisku Komendanta wymagana jest zgoda prezydenta. Prezydent Nawrocki nie zgodził się na odwołanie gen. Radosława Jaworskiego z pełnionej funkcji".

To kluczowa informacja, która pokazuje, że prezydent zablokował próbę odwołania komendanta SOP. Szefernaker jednocześnie zaznaczył, że:

"zawieszenie szefa SOP to decyzja MSWiA, która nie wymaga zgody prezydenta".

W związku z tym, Pałac Prezydencki wyraźnie odcina się od decyzji o zawieszeniu, obarczając odpowiedzialnością resort spraw wewnętrznych:

"W tej sytuacji pełną odpowiedzialność za funkcjonowanie formacji i bezpieczeństwo najważniejszych osób w państwie bierze na siebie min. M. Kierwiński".

Do pełnienia obowiązków komendanta SOP został wyznaczony dotychczasowy zastępca, płk Tomasz Jackowicz.

Kontrola w SOP i tło wydarzeń

Decyzja o zawieszeniu generała Jaworskiego następuje po okresie, w którym w SOP prowadzona była "wieloaspektowa kontrola". W tym czasie gen. Jaworski przebywał na zwolnieniu lekarskim.

W ubiegłym tygodniu do MSWiA wpłynął list od pracowników SOP-u, którzy domagali się powrotu do służby swojego komendanta. To świadczy o wewnętrznych napięciach w formacji.

Sytuacja wokół SOP jest skomplikowana od września, kiedy to doszło do kradzieży auta należącego do rodziny premiera Donalda Tuska. W wyniku tego incydentu zwolnieni ze stanowiska zostali dyrektor i wicedyrektor biura ochrony premiera. Szef SOP-u gen. Radosław Jaworski najpierw udał się na zaległy urlop, a następnie wziął zwolnienie lekarskie. Szef MSWiA Marcin Kierwiński poprosił wówczas o raport i informacje ze strony Służby Ochrony Państwa.

Reakcja Pałacu Prezydenckiego na zawieszenie komendanta SOP wskazuje na pogłębiający się konflikt między rządem a prezydentem, który może mieć wpływ na stabilność i funkcjonowanie kluczowych służb państwowych.

