KO uderza w prezydenta: "Gdy uprawia polityczny teatr, my pracujemy dla was dalej". Spot o "budżecie przyspieszenia"

Koalicja Obywatelska (KO) opublikowała spot promujący "budżet przyspieszenia", który jednocześnie stanowi wyraźny atak na prezydenta. Narrator w materiale wideo podkreśla osiągnięcia rządu w obszarze obronności, zdrowia i programów społecznych, kontrastując je z działaniami głowy państwa.

i Autor: MAREK KUDELSKI / SUPER EXPRESS