KO uderza w prezydenta: "Gdy uprawia polityczny teatr, my pracujemy dla was dalej". Spot o "budżecie przyspieszenia"

Weronika Fakhriddinova
Weronika Fakhriddinova
2026-01-20 13:49

Koalicja Obywatelska (KO) opublikowała spot promujący "budżet przyspieszenia", który jednocześnie stanowi wyraźny atak na prezydenta. Narrator w materiale wideo podkreśla osiągnięcia rządu w obszarze obronności, zdrowia i programów społecznych, kontrastując je z działaniami głowy państwa.

Karol Nawrocki, Donald Tusk

i

Autor: MAREK KUDELSKI / SUPER EXPRESS
  • Koalicja Obywatelska (KO) zaprezentowała spot promujący "budżet przyspieszenia", jednocześnie atakując prezydenta.
  • Materiał wideo podkreśla osiągnięcia rządu w obronności, zdrowiu i programach społecznych, zestawiając je z "politycznym teatrem" prezydenta.
  • Spot sugeruje, że prezydent swoimi działaniami nie przyczynia się do realnych zmian, w przeciwieństwie do rządu.
  • Czy to zapowiedź zaostrzenia konfliktu politycznego i jak wpłynie na postrzeganie rządu i prezydenta?

"Gdy prezydent uprawia polityczny teatr bez realnych skutków, my pracujemy dalej, dla was" – podsumowuje spot.

Co KO chce przekazać Polakom i czy to zapowiedź zaostrzenia politycznego konfliktu?

"Budżet przyspieszenia" w spocie KO: Obietnice i liczby

Szef SOP zawieszony! Wszczęto postępowanie dyscyplinarne

Spot Koalicji Obywatelskiej koncentruje się na konkretnych liczbach i obietnicach, prezentując nadchodzący budżet jako motor rozwoju i bezpieczeństwa. Lektor wymienia kluczowe punkty:

"Budżet przyspieszenia podpisany. Od początku rządów dbamy o bezpieczeństwo Polek i Polaków. W 2026 przeznaczymy na obronność ponad 200 miliardów złotych, co stanowi 4,81% PKB. To będzie kolejny rok wzrostu nakładów na ochronę zdrowia, na którą przeznaczymy 247,8 miliarda złotych".

Podkreślone zostają również wydatki na programy społeczne, które mają wspierać rodziny i seniorów:

"Przeznaczymy ponad 100 miliardów złotych na programy społeczne, między innymi 800 plus, aktywny rodzic oraz 13 i 14. emeryturę. To budżet inwestycji oraz rekordowych nakładów na obronę".

KO stara się w ten sposób pokazać, że rząd skupia się na realizacji konkretnych celów, które bezpośrednio przekładają się na poprawę jakości życia obywateli.

Polityczny teatr kontra ciężka praca: Atak na prezydenta

Najbardziej znaczący fragment spotu pojawia się w jego zakończeniu, gdzie lektor jasno odnosi się do prezydenta. Stwierdzenie:

"Gdy prezydent uprawia polityczny teatr bez realnych skutków, my pracujemy dalej, dla was",

Poniżej galeria zdjęć: Donald Tusk w Bobrownikach

Polityka SE Google News
Donald Tusk w Bobrownikach
9 zdjęć
ZIOBRO STRACI TYSIĄCE ZŁOTYCH! Scheuring-Wielgus: TO TCHÓRZ I FUJARA BEZ HONORU | Express Biedrzyckiej
Sonda
Jak oceniasz prezydenturę Karola Nawrockiego po pierwszych miesiącach?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki