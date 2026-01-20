Ależ szydzą sobie z Hołowni! I to ludzie, z którymi był w koalicji! To musi zaboleć

W pewnym momencie wydawało się, że Szymon Hołownia może być naprawdę nowym, wielkim graczem na polskiej scenie politycznej. Po bardzo dobrym wyniku w wyborach prezydenckich 2020, wejściu jego ugrupowania (jako Trzecia Droga) do parlamentu i stworzenia koalicji rządowej z Donaldem Tuskiem, a następnie objęciem przez niego stanowiska Marszałka Sejmu, wydawało się, że "sky is the limit". Cóż, obecnie sytuacja wygląda jednak zgoła odmiennie. Mało tego! W najnowszym materiale "Newsweeka" z Hołowni totalnie dworują sobie nawet jego niedawni koalicji z PSL-u. Padają naprawdę przykre dla niego słowa!

W całym nieszczęściu, które wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia sprowadza na koalicję rządową, największy powód do satysfakcji mają w PSL. Bo współpraca z Hołownią to już dla nich przeszłość. Członków Polski 2050 ludowcy widzą już tylko na dnie, rozpierzchających się, bez szans na przekroczenie 5-proc. progu wyborczego w kolejnych wyborach - czytamy już we wstępie Jacka Gądka. Później jest tylko ciekawiej, gdzie przedstawiciele partii, na czele której stoi Władysław Kosiniak-Kamysz wprost drwią sobie z byłego partnera. 

Szymon Hołownia jest skrajnym narcyzem. Był marszałkiem, a teraz jest zastępcą Włodzimierza Czarzastego. Nie dziwi, że się posypał - mówi jeden z rozmówców.

Przez całe życie celebryty utrzymywano go w przekonaniu, że jest świetny. W polityce okazał się amatorem - dodawał drugi.

Głęboka ulga - przekonuje trzeci, mówiąc o zakończeniu projektu Trzeciej Drogi.

To oderwani od rzeczywistości amatorzy, a PSL to zawodowi politycy. Hołownia zebrał przypadkowych ludzi i zrobił z nich partię - przekonywał przy tym inny, wprost deprecjonując dokonania byłego prowadzącego "Mam talent". 

- Hołownia obecnie skłania się do "oddania w ich ręce [Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz i Pauliny Hennig-Kloski — red.] pełnej odpowiedzialności za kolejne decyzje dotyczące partii". - Fundamentem mojego myślenia jest, i zawsze była, spójność K15X oraz stałość i trwałość Klubu Parlamentarnego. Tak wiele przecież mamy jeszcze razem do zrobienia - tak napisał na swoim profilu na platformie (WIĘCEJ: Szymon Hołownia żegna się z fotelem lidera? Jego wpis na X to polityczny wstrząs!).

