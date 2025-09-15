Prezydent Karol Nawrocki spotkał się z szefem MSZ Chin. Jest przełom

Prezydent Karol Nawrocki spotkał się z ministrem spraw zagranicznych Chin Wangiem Yi.

Główne tematy: współpraca gospodarcza, bezpieczeństwo, regionalizacja eksportu drobiu.

Podpisano porozumienie, które ma umożliwić wznowienie eksportu polskiego drobiu w ciągu miesiąca.

Polska zwróciła uwagę na destabilizujące działania Rosji i Białorusi.

Wang Yi zaprosił Radosława Sikorskiego do wizyty w Pekinie, zaproszenie zostało przyjęte.

Wizyta w Pałacu Prezydenckim

Kancelaria Prezydenta poinformowała o spotkaniu w poniedziałkowym komunikacie na platformie X. Do wpisu dołączono wspólne zdjęcie Karola Nawrockiego i Wanga Yi, które podkreśla wagę wizyty chińskiego dyplomaty w Warszawie.

Rozmowy o bezpieczeństwie i gospodarce

Przed wizytą w Pałacu Prezydenckim Wang Yi spotkał się z wicepremierem, szefem MSZ Radosławem Sikorskim. Głównym tematem rozmów były kwestie gospodarcze i bezpieczeństwa. Polska strona poruszyła również temat destabilizujących działań Rosji i Białorusi w regionie.

„Pod koniec rozmowy minister Sikorski poprosił ambasadora RP w Chinach Jakuba Kumocha, aby pojechał do prezydenta i zrelacjonował mu przebieg wizyty” – przekazał rzecznik MSZ Paweł Wroński. „Mamy nadzieję, że te działania wobec Moskwy i Mińska znajdą swoje przeciwdziałania również ze strony chińskiej” – dodał Wroński.

Przełom w sprawie eksportu drobiu Najważniejszym efektem rozmów jest podpisanie porozumienia w sprawie regionalizacji eksportu polskiego drobiu.

„Mamy nadzieję, że za miesiąc ten eksport ruszy ponownie” – powiedział Wroński.

Eksport drobiu do Chin został wstrzymany w 2020 roku w związku z ogniskami ptasiej grypy. Dzięki regionalizacji zakaz importu obejmie tylko te regiony, w których wystąpi choroba, co pozwoli na utrzymanie dostaw z reszty kraju.

Wizyta Wang Yi w Europie

Szef chińskiego MSZ odwiedza trzy kraje Europy: Austrię, Słowenię i Polskę. W Warszawie oprócz rozmów w Pałacu Prezydenckim i w Helenowie, złożył zaproszenie dla ministra Radosława Sikorskiego do odwiedzenia Pekinu. Zaproszenie zostało przyjęte.

Dlaczego to ważne?

PILNE! Porozumienie z Chinami. Eksport może ruszyć za miesiąc!

Eksperci podkreślają, że otwarcie chińskiego rynku dla polskich produktów to szansa dla rodzimego rolnictwa i całej gospodarki. Chiny to jeden z największych odbiorców mięsa drobiowego na świecie, a powrót na tamtejszy rynek może oznaczać dla Polski miliardowe przychody.

Poniżej galeria zdjęć ze spotkania Sikorskiego z chińskim ministrem

Express Biedrzyckiej - KIM, OPOLSKA cz.3 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.