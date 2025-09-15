Prezydent Karol Nawrocki spotkał się z szefem MSZ Chin. Jest przełom

Weronika Fakhriddinova
Weronika Fakhriddinova
2025-09-15 16:27

W Pałacu Prezydenckim w Warszawie doszło do ważnego spotkania prezydenta Karola Nawrockiego z chińskim ministrem spraw zagranicznych Wangiem Yi. To element wizyty szefa chińskiej dyplomacji w Polsce, podczas której podpisano porozumienie o regionalizacji eksportu polskiego drobiu. Jak przekazał rzecznik MSZ, Polska liczy, że w ciągu miesiąca eksport zostanie wznowiony.

Karol Nawrocki jedzie do Berlina. Prezydent spotka się z kancelrzem. Reparacje wojenne głównym tematem rozmów

i

Autor: AKPA
  • Prezydent Karol Nawrocki spotkał się z ministrem spraw zagranicznych Chin Wangiem Yi.
  • Główne tematy: współpraca gospodarcza, bezpieczeństwo, regionalizacja eksportu drobiu.
  • Podpisano porozumienie, które ma umożliwić wznowienie eksportu polskiego drobiu w ciągu miesiąca.
  • Polska zwróciła uwagę na destabilizujące działania Rosji i Białorusi.
  • Wang Yi zaprosił Radosława Sikorskiego do wizyty w Pekinie, zaproszenie zostało przyjęte.

Wizyta w Pałacu Prezydenckim

Kancelaria Prezydenta poinformowała o spotkaniu w poniedziałkowym komunikacie na platformie X. Do wpisu dołączono wspólne zdjęcie Karola Nawrockiego i Wanga Yi, które podkreśla wagę wizyty chińskiego dyplomaty w Warszawie.

Rozmowy o bezpieczeństwie i gospodarce

Przed wizytą w Pałacu Prezydenckim Wang Yi spotkał się z wicepremierem, szefem MSZ Radosławem Sikorskim. Głównym tematem rozmów były kwestie gospodarcze i bezpieczeństwa. Polska strona poruszyła również temat destabilizujących działań Rosji i Białorusi w regionie.

„Pod koniec rozmowy minister Sikorski poprosił ambasadora RP w Chinach Jakuba Kumocha, aby pojechał do prezydenta i zrelacjonował mu przebieg wizyty” – przekazał rzecznik MSZ Paweł Wroński.

„Mamy nadzieję, że te działania wobec Moskwy i Mińska znajdą swoje przeciwdziałania również ze strony chińskiej” – dodał Wroński.

Przełom w sprawie eksportu drobiu

Najważniejszym efektem rozmów jest podpisanie porozumienia w sprawie regionalizacji eksportu polskiego drobiu.

„Mamy nadzieję, że za miesiąc ten eksport ruszy ponownie” – powiedział Wroński.

Eksport drobiu do Chin został wstrzymany w 2020 roku w związku z ogniskami ptasiej grypy. Dzięki regionalizacji zakaz importu obejmie tylko te regiony, w których wystąpi choroba, co pozwoli na utrzymanie dostaw z reszty kraju.

Wizyta Wang Yi w Europie

Szef chińskiego MSZ odwiedza trzy kraje Europy: Austrię, Słowenię i Polskę. W Warszawie oprócz rozmów w Pałacu Prezydenckim i w Helenowie, złożył zaproszenie dla ministra Radosława Sikorskiego do odwiedzenia Pekinu. Zaproszenie zostało przyjęte.

Dlaczego to ważne?

PILNE! Porozumienie z Chinami. Eksport może ruszyć za miesiąc!

Eksperci podkreślają, że otwarcie chińskiego rynku dla polskich produktów to szansa dla rodzimego rolnictwa i całej gospodarki. Chiny to jeden z największych odbiorców mięsa drobiowego na świecie, a powrót na tamtejszy rynek może oznaczać dla Polski miliardowe przychody.

Poniżej galeria zdjęć ze spotkania Sikorskiego z chińskim ministrem

Polityka SE Google News
Chiński minister Wang Yi w Warszawie
11 zdjęć
Express Biedrzyckiej - KIM, OPOLSKA cz.3
Sonda
Czy powrót polskiego drobiu na rynek chiński to dobra wiadomość dla gospodarki?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KAROL NAWROCKI