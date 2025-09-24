Prezydent Karol Nawrocki podkreśla, że mimo różnic politycznych, jest w stanie wspólnie z szefem MSZ Radosławem Sikorskim reprezentować Polskę na arenie międzynarodowej.

Realizacja polskich zadań na forum ONZ jest dla obu polityków wspólnym, propaństwowym obowiązkiem, niezależnie od wewnętrznych sporów.

Nawrocki zaznacza, że zagraniczni partnerzy nie oceniają polskiej polityki przez pryzmat wewnętrznych konfliktów.

Prezydent apeluje o odłożenie wewnętrznych sporów na bok, by godnie reprezentować Polskę na arenie międzynarodowej

Czy spory wewnętrzne szkodzą Polsce za granicą?

Obserwatorzy sceny politycznej często zadają sobie pytanie, czy ostre spory w kraju nie rzutują negatywnie na pozycję Polski na arenie międzynarodowej. Prezydent Karol Nawrocki podczas wizyty w Nowym Jorku odniósł się do tych wątpliwości, zapewniając, że dla zagranicznych partnerów kluczowa jest stabilność i przewidywalność. Jego zdaniem, mimo różnic, polscy liderzy potrafią wznieść się ponad podziały, gdy w grę wchodzi interes państwa. „Mimo różnic jesteśmy w stanie na arenie międzynarodowej reprezentować Polskę, swoje spory zostawiamy na nasze wewnętrzne dyskusje” – stwierdził prezydent.

Właśnie dlatego, jak zaznaczył, obecna polska polityka zagraniczna zakłada prezentowanie jednolitego stanowiska na forum międzynarodowym, niezależnie od krajowych animozji. Ta deklaracja ma uspokoić sojuszników i pokazać, że strategiczne cele Polski są realizowane w sposób ciągły i spójny. Nawrocki dodał, że celem jest godne występowanie w imieniu kraju: „Na arenie międzynarodowej chcieliśmy godnie reprezentować Polskę i z tego chyba wszyscy powinniśmy się cieszyć”.

Jak wyglądają relacje Nawrocki-Sikorski?

Prezydent Karol Nawrocki, zapytany wprost przez dziennikarzy o jego stosunki z szefem dyplomacji, nie unikał trudnego tematu. Otwarcie przyznał, że istnieją między nimi fundamentalne różnice, szczególnie w kontekście polityki wewnętrznej. Słowa prezydenta nie pozostawiają wątpliwości co do skali tych podziałów.

„Jeśli chodzi o relacje z panem ministrem Sikorskim i o nasze występy (na forum ONZ), chciałbym, żebyście mieli wszyscy państwo przekonanie, że nas oczywiście wiele różni. (...) W wewnętrznej polityce wiele różni dzisiaj prezydenta Polski i polski rząd” – powiedział Nawrocki.

Prezydent otwarcie przyznał, że relacje Nawrocki-Sikorski są skomplikowane na gruncie krajowym, co pokazuje świadomość istniejących napięć. Ta szczerość ma jednak budować przekonanie, że współpraca na zewnątrz nie jest grą pozorów, a świadomą decyzją podyktowaną interesem państwa i profesjonalnym podejściem do dyplomacji, które jest cenione przez międzynarodowych partnerów.

Dlaczego prezydent i szef MSZ współpracują mimo różnic?

Odpowiedzią na to pytanie, według słów prezydenta, jest nadrzędność interesu państwowego i poczucie obowiązku. Karol Nawrocki wskazał, że wspólne działanie na rzecz Polski jest powinnością, która stoi ponad osobistymi czy partyjnymi różnicami. „Odpowiedzialność wobec państwa, wspieranie naszych kandydatów na forum ONZ jest polityką państwa polskiego” – zaznaczył.

Zwrócił również uwagę, że zagraniczni partnerzy oczekują od przedstawicieli Polski jedności i profesjonalizmu, ignorując wewnętrzne konflikty. Jak stwierdził: „Żaden z prezydentów, z którymi spotykałem się na ONZ, nie patrzy na to, co tutaj się dzieje, przez pryzmat wewnętrznej polityki w Polsce.

Także niesienie tej klasy, propaństwowej klasy realizowania zadań polskich na agendzie ONZ jest wspólnym, propaństwowym obowiązkiem i prezydenta Polski i ministra spraw zagranicznych i tak powinno zostać i tak powinno być zawsze”. To pokazuje, że długofalowe cele strategiczne Polski, takie jak budowanie silnej pozycji w organizacjach międzynarodowych, są traktowane priorytetowo ponad bieżącą walką polityczną.

