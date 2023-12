Prezydent Duda wysyła list na urodziny Radia Maryja

Do Torunia zjechali się politycy Zjednoczonej Prawicy. Mieli ważny powód

Andrzej Duda, prezydent Polski, napisał list na urodziny Radia Maryja. Rozgłośnia, którą stworzył ojciec Tadeusz Rydzyk, obchodzi w 2023 roku swoje 32. urodziny. Co prezydent Duda chciał przekazać założycielowi i słuchaczom? "Z okazji 32. rocznicy działalności Radia Maryja składam na ręce Ojca Dyrektora najlepsze życzenia i gorące pozdrowienia dla wszystkich duchowych opiekunów, pracowników, dobroczyńców oraz słuchaczy tej ważnej i zasłużonej rozgłośni. Gratuluję i z całego serca dziękuję wszystkim, którzy współtworzą to wyjątkowe dzieło. Są Państwo wielką wspólnotą ożywianą pragnieniem służby Bogu i bliźnim, zatroskaną o dobro wspólne Polaków i wolnej Rzeczypospolitej. O trwałości tej wspólnoty stanowią fundamenty, na których się opiera: wartości chrześcijańskie i patriotyczne, wspólna modlitwa, wzajemne wsparcie duchowe oraz gotowość do materialnej pomocy osobom potrzebującym" - czytamy na wstępie listu.

Andrzej Duda w swym liście stwierdza, że realizując wskazania Kościoła katolickiego, Radio Maryja spopularyzowało ideę zaangażowania w sprawy publiczne i odpowiedzialności za ład moralny nie tylko w wymiarze indywidualnym, lecz także społecznym. "Właśnie ta motywacja, a jednocześnie talenty organizacyjne, niespożyta energia i twórczy rozmach Ojca Dyrektora oraz współpracowników owocują wciąż nowymi inicjatywami religijnymi, społecznymi, kulturalnymi i edukacyjnymi. Zarówno audycje radiowe, jak i Telewizja Trwam zbliżyły do siebie Polaków rozsianych po całym świecie, umożliwiając wspólną modlitwę w języku ojczystym oraz udział w otwartej dyskusji o wszystkim, co dotyczy współczesnej Polski, Kościoła i świata. „Nasz Dziennik” zapewnił dostęp do wiadomości i komentarzy, których próżno było wcześniej szukać w innych wysokonakładowych periodykach. Nie mniej ważne okazały się projekty mające na celu dokumentowanie i upowszechnianie prawdy o historii polskiego narodu i Kościoła. Toruńskie Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji, nowo otwarte Muzeum „Pamięć i Tożsamość” wraz z Parkiem Pamięci Narodowej oraz wydawnictwa Fundacji Servire Veritati – Instytut Edukacji Narodowej realizują w tym kontekście bardzo istotną misję. Na osobne wyrazy uznania zasługuje działalność Akademii Kultury Społecznej i Medialnej, której absolwenci zyskują cenne kompetencje zawodowe i kulturowe, a zarazem formację w duchu szacunku dla ponadtysiącletniego dziedzictwa narodowego i kultury chrześcijańskiej w Polsce" - pisze prezydent RP.

Prezydent o przyszłości Radia Maryja

Na koniec swego listu Andrzej Duda pisze: "Ufam, że samo Radio Maryja oraz wspomniane tu inne przedsięwzięcia będą wydawać dobre owoce przez wiele kolejnych dekad. Świat i Europa, a tym samym też nasza Ojczyzna przechodzą obecnie liczne i głębokie przeobrażenia, w opinii niektórych przypominające sztorm na wodach dotąd względnie spokojnych. Dlatego nawie Rzeczypospolitej jeszcze bardziej potrzeba niezawodnego kompasu – to znaczy wypróbowanych idei, wartości i rozwiązań, na których dotąd opierała się pomyślność i rozwój naszego kręgu cywilizacyjnego. Ufam, że Radio Maryja nadal będzie służyć jako ważny punkt odniesienia w sprawach wiary, etyki życia publicznego i obywatelskiego zaangażowania; że będzie źródłem wiedzy religijnej oraz duchowego umocnienia dla wszystkich, którzy Boga i Ojczyznę stawiają zawsze na pierwszym miejscu".

