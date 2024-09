Prezydent Duda wyjaśnił, dlaczego dopiero ruszył do powodzian. Stawia sprawę jasno

Wiecie, co by było, gdybym pojawił się tu, kiedy powódź przetacza się przez miasto? Natychmiast pojawiliby się ludzie, którzy z resztą słusznie, by powiedzieli, że służby zamiast zajmować się ratowaniem mienia i mieszkańców, to zajmują się ochroną prezydenta. Nie było to po prostu potrzebne. (...) Moja obecność by zakłócała proces ratowania. Lepiej, że był tu mój przedstawiciel, który ochrony nie wymaga. (...) Jestem dzisiaj, bo teraz w sytuacji spokoju nic nie zagraża życiu. Teraz czeka nas ciężka i niezwykle kosztowna praca w przywracaniu ludziom normalnego życia. I tutaj jestem dzisiaj ja, by tego doglądnąć by też przyjąć zobowiązania, które zostaną zrealizowane i po to, żeby wysłuchać mieszkańców - podkreślił prezydent.