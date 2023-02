Prezydent Duda: Wspólnym wysiłkiem szkolimy ukraińskich żołnierzy

Sikorski się tłumaczy z przelewów z Azji! Przytyk do Tuska?

Prezydent Duda na poligonie w Świętoszowie

Prezydent podczas wystąpienia wskazywał, że na prośbę prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego i strony ukraińskiej strona polska zdecydowała się przekazać na rzecz temu krajowi kompanię czołgów Leopard, by "Ukraina mogła przeciwstawić się nawale rosyjskiej".- "Wezwaliśmy naszych sojuszników, poprosiliśmy, aby również przeznaczyli czołgi Leopard i inne dla Ukrainy w ramach komponentu pomocy; chcemy, aby zgromadziła się cała brygada pancerna, mamy pozytywną odpowiedź ze strony sojuszników" - mówił i wyliczał, które kraje zdecydowały się na przekazania czołgów.

Prezydent: mamy nadzieję, że wkrótce brygada pancerna stanie do dyspozycji Ukrainy

Prezydent Duda podziękował też władzom Niemiec, które zdecydowały się włączyć w akcję organizacji brygady pancernej. Duda przekazał, że szkolenie Ukraińców będzie trwało "ponad miesiąc". Biorą w nim udział również instruktorzy z Kanady i Norwegii. Prezydent mówił także o swoim spotkaniu z ukraińskimi czołgistami. - Przyjechali tutaj prosto z frontu, to są żołnierze, którzy jeszcze kilka dni temu byli na froncie. Wystarczy spojrzeć na te twarze. Widać, że doświadczyli strasznych rzeczy, ale są absolutnie zdeterminowani do tego, by bronić swojej ojczyzny - stwierdził Duda.

Sonda Wierzysz, że wojna na Ukrainie skończy się w 2023 roku? Tak Nie mam zdania Nie