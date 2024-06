Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Prezydent Duda traci wpływy? Żółciak: Poniósł wyborczą porażkę!

Jednym z gości w piątkowym (14 czerwca 2024 roku) "Expressie Biedrzyckiej" był Tomasz Żółciak. W rozmowie dziennikarz Money.pl mówił m.in. o wynikach ostatnich wyborów do Parlamentu Europejskiego. Jak wpłynęły one negatywnie na wpływy Andrzeja Dudy? Zobacz, jak tłumaczył to gość Kamili Biedrzyckiej