Prezydent Duda spotka się z Trumpem. Prawdopodobnie w Białym Domu

Spotkanie Duda – Trump. Co wiadomo?

Według informacji PAP spotkanie planowane jest na godzinę 13.30 (19.30 w Polsce). Pierwotnie mowa była o tym, że do spotkania dojdzie w Białym Domu. TVN podaje, że możliwe jest też, że odbędzie się ono podczas konferencji CPAC, na której ma wystąpić Trump.

Do spotkania prezydentów dojdzie w dzień po spotkaniu szefów dyplomacji obu państw, Radosława Sikorskiego i Marco Rubio, które planowane jest na piątek wieczorem czasu polskiego. W piątek na CPAC Sikorski rozmawiał też z doradcą ds. bezpieczeństwa narodowego Mikiem Waltzem. Jak powiedział minister polskim dziennikarzom, rozmowa dotyczyła tematów bieżących, lecz była krótka.

Sikorski, który w piątek rozpoczął wizytę w Stanach Zjednoczonych, wyraził gotowość do wsparcia prezydenta w jego misji. Nie jest jednak jasne, czy będzie brał udział w spotkaniu.

Wcześniej poinformowano, że w poniedziałek o godz. 13.30 w Pałacu Prezydenckim zbierze się Rada Bezpieczeństwa Narodowego, na której prezydent Andrzej Duda przedstawi informacje ze spotkań z przedstawicielami administracji amerykańskiej.

Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Najważniejszym tematem Ukraina

Prezydent we wtorek, po spotkaniu z amerykańskim specjalnym wysłannikiem ds. Ukrainy i Rosji i gen. Keithem Kelloggiem, zwołał na poniedziałek Radę Bezpieczeństwa Narodowego. Wcześniej, w ub. tygodniu prezydent spotkał się z amerykańskim sekretarzem obrony Petem Hegsethem.

Jak wynika z informacji PAP, na posiedzeniu RBN klub Koalicji Obywatelskiej będzie reprezentował b. marszałek Senatu Tomasz Grodzki, natomiast klub PiS - były wicepremier i szef MON Mariusz Błaszczak. PSL ma reprezentować - poza wicepremierem i szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem - wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski. Polskę 2050 reprezentować będzie szef klubu Paweł Śliz, a Konfederację - szef klubu Grzegorz Płaczek. Lewicę reprezentować będzie Anna Maria Żukowska.

Duda stwierdził we wtorek, że obecnie "jest czas, by przedyskutować to zagadnienia w szerokim gronie w Polsce". Dlatego - jak poinformował - zdecydował o zwołaniu na przyszły poniedziałek posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Wskazał, że wtedy będzie już także więcej wiadomo o efektach spotkań gen. Kellogga w Ukrainie, a także trwających amerykańsko-rosyjskich rozmów w Arabii Saudyjskiej.

Rada Bezpieczeństwa Narodowego to organ doradczy prezydenta w sprawach wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa. W jej skład wchodzą m.in. marszałkowie Sejmu i Senatu, premier. Posiedzenia Rady zwołuje prezydent, on też określa ich tematykę.

