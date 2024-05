Prezydent Duda promuje swojego druha z harcerstwa. "Nie ma lepszego!"

Duda i Kolarski to starzy znajomi z harcerstwa?

Sam zainteresowany w RMF FM powiedział, że usłyszał od Jarosława Kaczyńskiego, że "ma walczyć jak lew o głosy", a jak widać wiernie wspiera go jego stary druh z harcerstwa, Andrzej Duda. Jak mówił Kolarski w radiu, "to był pomysł prezydenta - przekazał. Zapewnił, że to dla niego wielki zaszczyt i powód do osobistej radości. Prezydent zaproponował mi, żebym wykorzystał swoje kompetencje, publicznie o tym powiedział".

Prowadzący Robert Mazurek zapytał o to czy "to miękkie lądowanie. Za rok koniec kadencji prezydenta, a pan szuka posady na lat pięć", Kolarski odpowiedział, że traktuje to "jako nowe miejsce, w którym będzie mógł pełnić służbę publiczną".

Wojciech Kolarski, to były radny Krakowa, kóry teraz dostał jedynkę w Wielkopolsce w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

W Kancelarii Prezydenta, to on odpowiadał za przemówienia, wypowiedzi i wystąpienia prezydenta Andrzej Dudy. Do jego obowiązków należy również koordynowanie inicjatyw dotyczących promowania patriotyzmu oraz nadzór nad patronatami i komitetami honorowymi prezydenta.

Teraz ten bliski znajomy prezydenta wystartuje w wyborach w Parlamencie Europejskim. Z prezydentem łączy go: harcerstwo, jedno miasto (Kraków) i ten sam rocznik (1972).

Tegoroczne wybory do PE odbędą się w różnych państwach UE 6-9 czerwca. Polacy 9 czerwca będą wybierać 53 posłów do Parlamentu Europejskiego.

Prezydent chce broni nuklearnej w Polsce! „Rozpaczliwie szuka przestrzeni do tego, żeby zapisać się w historii. Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Gratuluję mojemu Przyjacielowi i długoletniemu Współpracownikowi Ministrowi Wojciechowi Kolarskiemu pierwszego miejsca na liście PiS w Wielkopolsce w wyborach do PE! Gratuluję też Wielkopolsce takiego Kandydata! Mało jest na listach kandydatów do PE ludzi o takich predyspozycjach… pic.twitter.com/Fb6YKxnJeJ— Andrzej Duda (@AndrzejDuda) May 2, 2024