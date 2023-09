Duda potwierdza: spotkam się z prezydentem Zełenskim

Tusk do Kaczyńskiego: To może chociaż aferunia, Jareczku?

Spotkanie Dudy z Żełenskim w Nowym Jorku

"Mamy ustalone spotkanie w formule bilateralnej. Takie spotkanie ma się odbyć" - powiedział prezydent podczas briefingu prasowego w Jersey City pod Nowym Jorkiem. Duda wcześniej zapowiadał, że zamierza rozmawiać z Zełenskim i omówić m.in. sprawę ukraińskiego zboża, lecz rozmowy nie zostały ujęte w oficjalnym harmonogramie wizyty prezydenta RP w Nowym Jorku. Według informacji PAP, do spotkania ma dojść we wtorek.

Wizyta Dudy w USA

Prezydent RP Andrzej Duda przybył w sobotę wieczorem (16.09.), czasu lokalnego, do Nowego Jorku, rozpoczynając pięciodniową wizytę z okazji tygodnia wysokiego szczebla inaugurującego 78. sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Prezydent wystąpi w debacie Zgromadzenia i Rady Bezpieczeństwa ONZ i spotka się z przywódcami szeregu państw. W niedzielę prezydent rozpoczął oficjalny program swojej kolejnej wizyty w USA od złożenia wieńców pod pomnikiem katyńskim w Jersey City, w stanie New Jersey oraz spotkania z przedstawicielami Polonii w szkole katolickiej Christ the King w dzielnicy Queens, gdzie wręczy odznaczenia zasłużonym działaczom. W kolejnych dniach Duda weźmie udział w Szczycie Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG Summit) w siedzibie ONZ, spotka się z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem a także z prezydentem Turcji Recepem Erdoganem. We wtorek wystąpi w debacie generalnej 78. sesji Zgromadzenia Ogólnego, spotka się z przywódcami państw bałtyckich i weźmie udział w tradycyjnym przyjęciu organizowanym przez prezydenta USA dla światowych przywódców.

QUIZ Wiesz, jakie wykształcenie mają polscy politycy? To nie takie oczywiste! Pytanie 1 z 10 Na początek coś prostego: kim z wykształcenia jest były prezydent Lech Wałęsa? Hydraulikiem Elektrykiem Mechanikiem Dalej