Prezydent Duda leci do USA. Spotka się z Donaldem Trumpem? Oficjalny plan wizyty

Andrzej Duda we wtorek (16 kwietnia) udaje się do Stanów Zjednoczonych. W Nowym Jorku spotka się m.in. z sekretarzem ONZ Antonio Guterresem. Z USA polski prezydent uda się do Kanady; odwiedzi Vancouver w Kolumbii Brytyjskiej oraz Edmonton w Albercie, zaplanowano m.in. spotkanie z premierem Justinem Trudeau. Prezydentowi będzie towarzyszyła pierwsza dama Agata Duda.

W Nowym Jorku, w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych zaplanowano spotkania polskiego prezydenta z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem, przewodniczącym Zgromadzenia Ogólnego ONZ Dennisem Francisem oraz przewodniczącą Rady Gospodarczej i Społecznej ECOSOC Paulą Narvaez. - Tematami spotkań będą główne bieżące problemy, czyli sytuacja bezpieczeństwa w naszym regionie: rosyjska agresja na Ukrainę, ale także sytuacja na Bliskim Wschodzie, zarówno w Strefie Gazy oraz eskalacja konfliktu pomiędzy Izraelem a Iranem – zapowiedział szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Mieszko Pawlak.

Wizyta prezydenta Andrzeja Dudy w Kanadzie

Drugim przystankiem wizyty Andrzeja Dudy będzie Kanada. - Pierwszy raz urzędujący prezydent Polski odwiedzi zachodnią część Kanady. Będą to dwie prowincje: Kolumbia Brytyjska oraz Alberta – przekazał Pawlak. Zaznaczył, że relacje transatlantyckie to nie tylko te z USA, ale także te Kanadą. - Cieszymy się, że prezydent tą wizytą przyczyni się do pogłębienia tych relacji, bo jest to jeden z priorytetów Polski na prezydencję w Radzie UE w pierwszej połowie przyszłego roku – dodał.

Kancelaria kanadyjskiego premiera zapowiedziała z kolei, że rozmowy Dudy i Trudeau będą poświęcone także dwustronnej współpracy z kwestiach takich jak bezpieczeństwo energetyczne i produkcja czystej energii. „Kanada i Polska są dobrymi przyjaciółmi i wiernymi sojusznikami. Oczekuję pogłębienia współpracy między naszymi krajami. Razem będziemy bronić pokoju i bezpieczeństwa w ramach sojuszu NATO, pozostajemy zdecydowani we wsparciu Ukrainy, będziemy też tworzyć dobre miejsca pracy i możliwości dla mieszkańców Kanady i Polski” - powiedział, cytowany w komunikacie, Trudeau.

Duda spotka się z Trumpem? Jest komentarz z BBN

Czy możliwe, że prezydent Andrzej Duda spotka się też z Donaldem Trumpem? Pytany o to był Jacek Siewiera, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego w rozmowie z TVN24, jak przyznał: - W oficjalnej agendzie takiego spotkania nie ma - przyznał, jednak jak dodał "nie można wykluczyć, gdyż Duda z Trumpem znają się od wielu lat i mają ze sobą kontakt".

Środa, 17 kwietnia 2024 r.

Nowy Jork:

Godz. 11.45 Spotkanie z Przewodniczącą Rady Gospodarczej i Społecznej ECOSOC Panią Paulą Narváez Siedziba ONZ

Godz. 12.30 Spotkanie z Przewodniczącym Zgromadzenia Ogólnego ONZ Panem Dennisem Francisem

Godz. 13.15 Udział Prezydenta RP w lunchu roboczym wydawanym przez Sekretarza Generalnego ONZ Pana António Guterresa

Godz. 14.55 Briefing Prezydenta RP dla polskich mediów

Czwartek, 18 kwietnia 2024 r.

Godz. 10.00 Udział Prezydenta RP w sesji otwarcia wydarzenia na temat budowania globalnej odporności i promowania zrównoważonego rozwoju przez powiązania infrastrukturalne Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych. Planowane jest wystąpienie Prezydenta RP

Piątek, 19 kwietnia 2024 r. Vancouver

Godz. 10.00 Udział Prezydenta RP w seminarium Transatlantic Security in the Shadow of Russia’s Long War. Planowane jest wystąpienie Prezydenta RP

Godz. 10.30 Spotkanie Prezydenta RP z Porucznik Gubernator Kolumbii Brytyjskiej Panią Janet Austin

Godz. 11.45 Złożenie kwiatów przy Pomniku Pamięci o Holokauście w Kolumbii Brytyjskiej oraz na grobie założyciela Kongresu Polonii Kanadyjskiej oddział Kolumbia Brytyjska Pana Jakuba Chaima Kaliskiego w 81. rocznicę Powstania

Godz. 15.20 Spotkanie Prezydenta RP z Premierem prowincji Kolumbia Brytyjska Panem Davidem Eby

Godz. 17.30 Udział Prezydenta RP i Małżonki w obchodach 80. rocznicy powstania Kongresu Polonii Kanadyjskiej oddział Kolumbia Brytyjska. Planowane jest wystąpienie Prezydenta RP

Sobota, 20 kwietnia 2024 r.

Godz. 10.20 Spotkanie Prezydenta RP z Premierem Kanady Panem Justinem Trudeau

Godz. 10.55 Briefing Royal Canadian Navy Indo–Pacific dla Prezydenta RP i Premiera Kanady

Godz. 11.30 Zwiedzanie okrętu HMCS Ottawa przez Prezydenta RP i Premiera Kanady

Godz. 11.55 Briefing Prezydenta RP dla polskich mediów

Niedziela, 21 kwietnia 2024 r.

Godz. 17.30 Spotkanie Prezydenta RP i Małżonki z Polonią z Prowincji Alberta. Planowane jest wystąpienie Prezydenta RP

Poniedziałek, 22 kwietnia 2024 r.

Godz. 10.30 Udział Prezydenta RP w seminarium gospodarczym z elementami networkingowymi dla firm polskich i kanadyjskich „Polish–Canadian Hydrogen – collaboration and seeking opportunities”

Godz. 11.30 Briefing Prezydenta RP dla polskich mediów

Godz. 12.55 Spotkanie Prezydenta RP z Przewodniczącym Zgromadzenia Legislacyjnego Prowincji Alberta Panem Nathanem Cooperem

Godz. 13.30 Udział Prezydenta RP w uroczystej sesji Zgromadzenia Legislacyjnego Prowincji Alberta

Godz. 14.15 Spotkanie Prezydenta RP z Porucznik Gubernator Prowincji Alberta Panią Salmą Lakhani

Godz. 17.45 Powitanie Prezydenta RP przez Premier Prowincji Alberta Panią Danielle Smith

Godz. 17.50 Spotkanie Prezydenta RP z Premier Prowincji Alberta Panią Danielle Smith

Godz. 18.30 Udział Prezydenta RP i Premier Prowincji Alberta w recepcji dla środowisk biznesowych i politycznych społeczności lokalnej

Wtorek, 23 kwietnia 2024 r.

Godz. 9.00 Udział Prezydenta RP w sesji otwarcia Canadian Hydrogen Convention

Godz. 10.15 Spotkanie Prezydenta RP z przedstawicielami firm wodorowych w Kanadzie

Godz. 11.30 Wizyta Prezydenta RP w polskim pawilonie (PAIH) na Konwencji Wodorowej „Made in Poland”. Spotkanie z polskimi firmami

Godz. 11.50 Briefing Prezydenta RP dla polskich mediów

NIŻEJ ZDJĘCIA Z WIZYTY DUDY I TUSKA W USA