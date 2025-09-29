Prezydent chce zaostrzyć zasady nadawania obywatelstwa. Nawet 10 lat pobytu w Polsce

Prezydent Karol Nawrocki złożył projekt zmiany ustawy o obywatelstwie polskim.

Minimalny okres pobytu w Polsce przed uzyskaniem obywatelstwa ma wzrosnąć z 3 do 10 lat.

Propozycja była wcześniej częścią prezydenckiego projektu ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

W nowych inicjatywach znalazły się też zmiany w ustawie o IPN i Kodeksie karnym.

Nawrocki chce zaostrzyć przepisy dotyczące obywatelstwa

Nowa inicjatywa legislacyjna prezydenta zakłada istotną zmianę w ustawie o obywatelstwie polskim. Projekt przewiduje wydłużenie minimalnego okresu nieprzerwanego pobytu w Polsce z 3 do 10 lat, liczonego na podstawie zezwolenia na pobyt stały, prawa stałego pobytu lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE. Dopiero po spełnieniu tego warunku cudzoziemiec będzie mógł zostać uznany za obywatela Polski.

Projekt wraca po wcześniejszym wecie prezydenta

Rozwiązanie to było już wcześniej elementem prezydenckiego projektu nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Karol Nawrocki zawetował poprzednią ustawę, argumentując, że świadczenia, takie jak 800+, powinny przysługiwać jedynie obywatelom Ukrainy podejmującym pracę w Polsce. W swoim projekcie zawarł również propozycję wydłużenia procesu uzyskania polskiego obywatelstwa i wprowadzenia surowszych kar za szerzenie banderyzmu.

Rząd uwzględnił część poprawek. Teraz prezydent wraca z kolejnymi

Ostatecznie rząd poprawił przepisy, a parlament je przyjął, ograniczając świadczenia socjalne dla cudzoziemców niepodejmujących pracy. Nie przyjęto jednak zapisów dotyczących kar za propagowanie banderyzmu oraz wydłużenia okresu niezbędnego do uzyskania obywatelstwa.

Jak podkreślił szef KPRP Zbigniew Bogucki, obecne przepisy „nie są idealne i budzą wiele zastrzeżeń”, a projekt prezydencki zawierał „rozwiązania dalej idące”. Dlatego te postulaty zostały teraz ponownie zgłoszone w formie osobnych inicjatyw legislacyjnych.

Co z cudzoziemcami w małżeństwie z obywatelem Polski?

Projekt dotyczy głównie standardowej procedury uznania cudzoziemca za obywatela polskiego. Obecnie osoba, która pozostaje od co najmniej trzech lat w małżeństwie z obywatelem lub obywatelką RP i legalnie mieszka w Polsce od dwóch lat na podstawie pobytu stałego, może ubiegać się o obywatelstwo wcześniej. Na razie nie wiadomo, czy te przepisy również zostaną zmienione, Kancelaria Prezydenta nie przedstawiła szczegółów w tym zakresie.

Zmiany obejmą też IPN i Kodeks karny

Karol Nawrocki skierował również do Sejmu projekty ustaw nowelizujących przepisy dotyczące Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz Kodeksu karnego. Oba projekty, podobnie jak zmiana w ustawie o obywatelstwie mają na celu zaostrzenie prawa w zakresie ochrony pamięci historycznej oraz zasad nabywania polskiego obywatelstwa przez cudzoziemców.

