Prezydent apeluje ws. SAFE! Co powiedział?

Na warszawskiej Cytadeli odbyła się coroczna odprawa rozliczeniowo-zadaniowa dowódców Wojska Polskiego z udziałem ważnych osobistości państwowych.

Prezydent ostrzegł przed zagrożeniami ze strony Rosji, która postrzega Polskę i NATO jako wroga, prowadzi działania hybrydowe i dąży do podważenia spójności Sojuszu.

Karol Nawrocki wyraził wątpliwości dotyczące programu SAFE, kwestionując warunki jego realizacji, aspekt suwerennościowy i potrzebę ujawnienia listy projektów przewidzianych do realizacji w ramach tego programu.

Karol Nawrocki w swoim przemówieniu zacytował słowa Józefa Mackiewicza: „fikcja sama nie nudzi, wszystko powinno być prawdziwe”. Stwierdził, że w wymiarze strategicznym i operacyjnym oznacza to „odrzucenie wszelkiego pozorowania na rzecz realnych działań na rzecz Rzeczypospolitej”. Podkreślił, że w obliczu współczesnych wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa Polski, gotowość i siła na arenie międzynarodowej może być zdefiniowana jedynie przez uczciwą ocenę rzeczywistości.

Odprawy tego typu organizowane są co roku w celu podsumowania minionego roku w Siłach Zbrojnych RP i zaplanowania kolejnego. Spotkanie polityków z dowódcami rozpoczęło się od części jawnej, a w planach były również rozmowy niejawne. Około godziny 10 zaplanowano briefing prasowy szefa MON i szefa Sztabu Generalnego WP.

Rosja jako wróg

Prezydent Nawrocki zwrócił uwagę, że Rosja postrzega NATO i Polskę jako swojego głównego wroga w toczonej przez nią wojnie cywilizacyjnej z Zachodem. Podkreślił, że Rosja nieprzerwanie postrzega Polskę i całe NATO w ten sposób. Dodał, że w celu osłabienia Sojuszu, Rosja podejmuje działania mające na celu podważanie wiarygodności mechanizmu stosowania artykułu 5 Traktatu Północnoatlantyckiego.

Prezydent ostrzegł, że Rosja będzie kontynuować zastraszanie państw całej wschodniej flanki, czemu towarzyszyć będzie wysoka skala działań hybrydowych oraz operacji wpływu w całej Europie. Zauważył również, że Rosja coraz silniej współpracuje z Chinami, tworząc szerszy blok państw kwestionujących zachodni model ładu międzynarodowego. Dodał, że Europa staje się jednym z kluczowych teatrów tej rywalizacji.

Nawrocki podkreślił, że dostrzega realną perspektywę kontynuowania negatywnego oddziaływania Rosji w środowisku bezpieczeństwa, prowadzącego do rozwoju sytuacji w kierunku niekorzystnym dla Polski – w kierunku konfrontacji.

Konsekwencje wojny na Ukrainie

Prezydent zaznaczył, że nawet jeśli konflikt na Ukrainie zmieni swoją intensywność, Polska będzie musiała mierzyć się z jego konsekwencjami na całej wschodniej flance. Podkreślił, że należy liczyć się z koniecznością reagowania na serię zdarzeń i incydentów poniżej progu wojny, które będą testować odporność Polski.

Dodał, że celem tych działań będzie również próba rozbicia spójności NATO. Ostrzegł, że pozorna deeskalacja, zamrożenie konfliktu oraz częściowe uznanie bieżącego przebiegu frontu za stan kontroli nad wschodnią Ukrainą mogą doprowadzić do trwałej linii podziału w Europie.

W takim scenariuszu Rosja pozostanie jeszcze bardziej rewizjonistyczna, pozornie osłabiona, ale w rzeczywistości ciągle gotowa do wojny. Prezydent podkreślił, że najważniejszym instrumentem zapewniania bezpieczeństwa Polsce i Polakom są polskie siły zbrojne.

Wątpliwości wokół programu SAFE

Karol Nawrocki odniósł się również do programu SAFE, podkreślając, że podstawową zasadą budowy bezpieczeństwa jest pewność. Zaapelował o uczciwą debatę w tej kwestii i ocenił, że zasadne jest ujawnienie listy 139 projektów przewidzianych do realizacji w ramach tego programu. Prezydent wyraził wątpliwości dotyczące aspektu suwerennościowego i tego, na ile swobodnie Polska będzie mogła wydatkować te pieniądze w kontekście zasady warunkowości. Podkreślił, że Polacy mają prawo wiedzieć, jaki będzie prawdziwy koszt zaciągniętego zobowiązania oraz na jakich warunkach będzie ono udzielane.

- Tu, panie premierze, państwo ministrowie, drodzy oficerowie, drodzy państwo, tu potrzebna jest chłodna ocena, spokój, uczciwa debata, a nie polityczny zgiełk, którego niestety Polska stała się dzisiaj częścią. To olbrzymi dług, który będzie spłacany przez państwo polskie przez dziesięciolecia. Dlatego Polacy mają prawo wiedzieć, jaki będzie prawdziwy koszt zaciągniętego zobowiązania oraz na jakich warunkach będzie one udzielane - mówił. - Zasadne wydają się także wątpliwości ekspertów dotyczące okresu wydatkowania środków do 2030 roku. Rodzi to naturalne pytania o rzeczywistą możliwość rozbudowy linii produkcyjnych polskiego przemysłu zbrojeniowego w tak krótkim czasie przy użyciu tych pożyczek - dodał.

