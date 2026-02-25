Hołownia wściekły po okładce „Polityki”. „Wara od rodzin polityków” i mocne oskarżenia

Okładka tygodnika „Polityka” wywołała burzę, prezentując żonę Szymona Hołowni i Pierwszą Damę w kontekście emerytur mundurowych.

Szymon Hołownia stanowczo zareagował, broniąc swojej żony, byłej pilotki myśliwca, oraz Pierwszej Damy, krytykując media za naruszanie prywatności.

Polityk łączy medialne ataki na swoją rodzinę z wcześniejszymi kontrowersjami, oskarżając media o stosowanie metod znanych z poprzednich lat.

Sprawdź, dlaczego Hołownia przeprasza żonę i jakie mocne słowa skierował pod adresem mediów.

Okładka „Polityki” i natychmiastowa reakcja Hołowni

Najnowszy numer tygodnika „Polityka”, poruszył temat świadczeń emerytalnych w służbach mundurowych. Materiał zilustrowano na okładce zdjęciami żony Szymona Hołowni, Urszuli Brzezińskiej-Hołowni, oraz pierwszej damy, Marty Nawrockiej. Podpis „status: emerytka” przy fotografiach wywołał natychmiastową i bardzo stanowczą reakcję polityka.

Szymon Hołownia w obszernym wpisie w mediach społecznościowych nie krył swojego oburzenia. „‘Wolne Media’ w natarciu. Wczoraj zajęły się ujawnianiem moich chorób, dziś na afisz biorą moją żonę” – takimi słowami rozpoczął swój komentarz, jasno nawiązując do niedawnych wydarzeń.

„Wara od rodzin polityków”. Hołownia staje w obronie żony i Pierwszej Damy

Główna część wpisu Szymona Hołowni poświęcona była obronie jego żony, która jest byłą pilotką myśliwca. Polityk podkreślił jej wieloletnie zasługi dla kraju i cenę, jaką za to zapłaciła. Jak argumentował w swoim poście jego żona odeszła na wcześniejszą emeryturę po prawie 19 latach służby, podczas której, jak napisał, „dosłownie narażała życie, przy każdym dyżurze bojowym będąc pierwszym ogniwem obrony RP”. Zwrócił uwagę na trudy służby, w tym zdrowie, które „zostawiła w szkoleniach, latając z morderczymi przeciążeniami”, oraz na konieczność przebijania „szklanych sufitów” w wojsku.

Podkreślił, że jego żona „NIE JEST osobą publiczną”, a jej jedyną winą jest fakt bycia jego małżonką. Zaznaczył, że nikt z redakcji nie skontaktował się z nią w celu uzyskania zgody na wykorzystanie jej wizerunku. Wskazał, że decyzja o odejściu ze służby była podyktowana chęcią spędzenia czasu z dziećmi, a mimo to z poczucia obowiązku dołączyła do programu Aktywnej Rezerwy.

Hołownia w swoim wpisie odniósł się również do obecności na okładce Pierwszej Damy. „Marta Nawrocka też nie wybrała sobie tego losu” – stwierdził, stając w jej obronie. Sformułował przy tym zasadę, której, jak twierdzi, zawsze się trzymał: „wara od rodzin polityków, to nie ich wina, że robimy to, co robimy”.

Hołownia łączy fakty. Atak na żonę jako kontynuacja nagonki?

Polityk w swoim wpisie wyraźnie połączył okładkę „Polityki” z artykułem „Rzeczpospolitej”, który ukazał się dzień wcześniej i dotyczył jego rzekomych problemów zdrowotnych. Publikacja ta, która ostatecznie została usunięta, a redakcja za nią przeprosiła, spotkała się z zarzutem „przemocowego wyoutowania” ze strony byłego marszałka Sejmu.

„Powtarzam: rozumiem taktykę - znienawidzonego polityka najpierw "uderzyć" depresją, a później wziąć się za jego żonę. Kiedy przyjdzie czas na lustrację naszych 8- i 4-letnich dzieci?” – pytał retorycznie Hołownia, sugerując zaplanowane działanie wymierzone w niego i jego rodzinę.

Mocne oskarżenia pod adresem mediów i przeprosiny dla żony

W końcowej części swojego oświadczenia Szymon Hołownia skierował bardzo mocne słowa pod adresem mediów, które zaliczył do „obozu demokratycznego”. Porównał ich działania do metod stosowanych przez media publiczne w czasach rządów PiS.

„Kiedy przyjdzie czas na opamiętanie, że tak - PiS miał lepkie ręce i zmienił media w szczujnię, ale nienawidzić tak, jak "obóz demokratyczny", jego media i klakierzy, nie potrafił nawet on. Wstydźcie się, redakcjo Polityki” – napisał.

Swój poruszający wpis zakończył osobistym zwrotem do małżonki: „Uleńko, przepraszam Cię, że przeze mnie musisz przechodzić przez takie rzeczy ze strony ludzi, za których życie i spokój byłaś gotowa płacić krwią”.

