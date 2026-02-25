Tusk nazwał krytyków „zakutymi łbami”. Kierwiński broni premiera. O co chodzi?

Donald Tusk ostro skrytykował przeciwników unijnego programu zbrojeniowego SAFE, nazywając ich „zakutymi łbami”.

Minister Kierwiński broni premiera, twierdząc, że ostra retoryka jest konieczna wobec „politykierstwa” opozycji.

Spór dotyczy miliardów euro na zbrojenia i przyszłości polskiej armii. Czy prezydent Duda zawetuje ustawę?

„Dotarło, zakute łby?” – geneza kontrowersyjnych słów premiera

Burzę w polskiej polityce wywołało nagranie opublikowane przez premiera Donalda Tuska podczas jego wizyty w Hucie Stalowa Wola. Szef rządu, odnosząc się do korzyści płynących z unijnego programu zbrojeniowego SAFE (Act in Support of Ammunition Production), podkreślił, że do tego jednego zakładu może trafić nawet 20 miliardów złotych w formie niskooprocentowanych pożyczek. Swoją wypowiedź zakończył ostrym pytaniem, skierowanym do przeciwników programu: „Dotarło, zakute łby?”.

Słowa te natychmiast stały się przedmiotem gorącej debaty publicznej. Opozycja zarzuciła premierowi arogancję i dzielenie Polaków, podczas gdy strona rządowa przekonuje, że ostra retoryka jest odpowiedzią na dezinformację i działania szkodzące polskiemu bezpieczeństwu. Cała sytuacja ma miejsce w kluczowym momencie, gdy Polska czeka na decyzję prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie ustawy implementującej program SAFE.

Marcin Kierwiński w obronie szefa rządu: „To bardzo delikatnie powiedziane”

Do słów premiera odniósł się na antenie TVN24 minister spraw wewnętrznych i administracji, Marcin Kierwiński. W jednoznaczny sposób poparł on retorykę Donalda Tuska, a nawet ją wzmocnił.

„Jeżeli chodzi o niektórych polityków, to powiedzenie »zakuty łeb« to jest bardzo delikatnie powiedzieć, żeby było jasne” – stwierdził minister Kierwiński.

Szef MSWiA argumentował, że rząd był otwarty na merytoryczną dyskusję na temat programu SAFE, jednak ze strony Prawa i Sprawiedliwości nie padły żadne konkretne zarzuty. Jego zdaniem, opozycja kieruje się wyłącznie partykularnym interesem politycznym, a nie troską o państwo.

„Jeżeli ktoś w tak fundamentalnej kwestii jak polskie bezpieczeństwo wybiera politykierstwo, to jest zakutym łbem. Trzeba to wprost powiedzieć” – kontynuował Kierwiński, dodając, że „warto pokazywać, jak ważne są problemy. Czasem do tego trzeba używać mocnych słów”.

Zarzuty o „kłamliwą retorykę” i dezinformację

Minister Kierwiński wskazał, że powodem tak ostrej reakcji rządu jest narracja budowana przez opozycję i sprzyjające jej media. Według niego, politycy PiS, nie znając szczegółów ustawy, świadomie wprowadzają opinię publiczną w błąd. Wśród fałszywych, jego zdaniem, argumentów wymienił:

Twierdzenie o rzekomym uzależnieniu Polski od Niemiec.

Nazywanie programu „niemieckim dyktatem”.

Oskarżenia o „sprzedawanie Polski”.

„Tych, którzy posługują się tego typu kłamliwą retoryką, należy określać bardzo twardo i mocno. I to robimy” – podsumował swoją wypowiedź minister, jasno dając do zrozumienia, że rząd nie zamierza łagodzić kursu w tej sprawie.

Program SAFE – o co toczy się spór?

Program SAFE to unijna inicjatywa mająca na celu wzmocnienie zdolności produkcyjnych europejskiego przemysłu obronnego. W ramach programu państwa członkowskie mogą uzyskać dostęp do niskooprocentowanych pożyczek o łącznej wartości 44 mld euro. Środki te mają być przeznaczone na inwestycje w fabryki amunicji i sprzętu wojskowego, co jest bezpośrednią odpowiedzią na wyzwania geopolityczne, w tym wojnę w Ukrainie i potrzebę uzupełnienia własnych zapasów.

Rząd Donalda Tuska postrzega program SAFE jako historyczną szansę na modernizację polskiej zbrojeniówki i skokowy wzrost jej potencjału. Z kolei opozycja, na czele z Prawem i Sprawiedliwością, apeluje do prezydenta Andrzeja Dudy o zawetowanie ustawy, argumentując, że stanowi ona zagrożenie dla suwerenności Polski i uzależnia krajowy przemysł od decyzji podejmowanych w Brukseli. Stawka jest więc ogromna, a polityczna temperatura wokół ustawy osiągnęła punkt wrzenia, czego najlepszym dowodem są kontrowersyjne słowa premiera i ich późniejsza obrona przez kluczowego ministra w jego rządzie.

