Prezydencka propozycja w sprawie niższych cen prądu gotowa: "Karol Nawrocki pamięta o swoich zobowiązaniach"

2025-10-17

W kampanii prezydenckiej Karol Nawrocki (42 l.) zapowiadał, że obniży ceny prądu o 1/3. Zapewniał, że zrobi już w sto dni po objęciu urzędu. Z prostego rachunku wynika, że ma czas do połowy listopada. - Rozwiązanie w tej sprawie właściwie jest już gotowe. W najbliższym czasie zostanie przedstawione przez prezydenta – mówi nam Karol Rabenda (42 l.), prezydencki minister odpowiedzialny za energetykę.

To była jedna z kluczowych obietnic kandydata Nawrockiego

- Musimy wrócić do cen energii elektrycznej sprzed czasów pandemii. Gwarantuję, że w ciągu pierwszych 100 dni od objęcia urzędu prezydenta Rzeczypospolitej wprowadzę z pełną determinacją plan "prąd 33 proc.". - powiedział na początku tego roku kandydat na prezydenta Karol Nawrocki. Wspomniane objęcie urzędu miało miejsce 6 sierpnia, a to oznacza, że do realizacji obietnicy został zaledwie miesiąc. – Pan Prezydent pamięta o swoich zobowiązaniach i będzie je realizował – mówi nam minister Rabenda zapewniając, że projekt ustawy jest gotowy i trafi do Sejmu przed deklarowanym terminem. - Jedyne czego się obawiamy to obstrukcja ze strony rządowej. Mam nadzieję, że małostkowość nie zwycięży tu ze wspólnym dobrem. Jeżeli propozycja PKN zostanie przyjęta to obywatele odczują korzystne zmiany w sowich portfelach już od początku przyszłego roku – twierdzi prezydencki minister.

Szczegóły przedstawi prezydent

Wszystkie szczegóły ma już przedstawić głowa państwa. - Mogę powiedzieć tylko, że obserwujemy branżę energetyczną. Jest rozregulowane przez OZE, sama stwarza sobie wiele problemów. Najwyższy czas żeby to uporządkować – mówi nam Rabenda. Jeszcze w kampanii wyborczej Karol Nawrocki zapowiadał, że do obniżenia rachunków potrzebne będzie odrzucenie Zielonego Ładu i pozyskanie środków z aukcji uprawnień do emisji CO2.

- Ważny konkret dra Karola Nawrockiego dotyczący tego, co na co dzień dotyka Polaków: Plan Prąd 33 proc. czyli rachunki za energię niższe o jedną trzecią! Obywatelski kandydat rozumie codzienne bolączki, w przeciwieństwie do rządzących, których interesuje wyłącznie amatorski ping-pong - tak słowa ówczesnego kandydata na prezydenta komentował prezes PIS Jarosław Kaczyński.

  • Prezydent Karol Nawrocki obiecał obniżyć ceny prądu o 33% w ciągu 100 dni od objęcia urzędu.
  • Do realizacji obietnicy pozostał miesiąc, a projekt ustawy jest już gotowy.
  • Czy prezydentowi uda się zrealizować swoją kluczową obietnicę wyborczą i jakie przeszkody stoją na drodze do tańszego prądu?
