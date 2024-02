- Ze strony tej władzy, która nieustannie łamie prawo, można się wszystkiego spodziewać, nawet zabójstw politycznych – te słowa Jarosława Kaczyńskiego cytują dzisiaj wszyscy.

Pytani o nie – nieco zdenerwowani- posłowie Prawa i Sprawiedliwości albo zarzucali dziennikarzom zajmowanie się nieistotnymi tematami (jak np. poseł Horała) albo opowiadali o wyrwanej z kontekstu wypowiedzi (jak chociażby poseł Kuźmiuk).

Ci, z mocniejszymi nerwami próbowali jeszcze słowa prezesa racjonalizować. Były premier Mateusz Morawiecki, podobnie jak były minister w rządzie PIS-u Dariusz Piontkowski – przywoływali przykład Ryszarda Cyby z 2010 roku. Mężczyzna został skazany na dożywocie za zabójstwo Marka Rosiaka w łódzkiej siedzibie PIS. Według zeznań świadków Cyba miał wówczas krzyczeć iż chce zabić Jarosława Kaczyńskiego i „powystrzelać pisowców”.

Do słów prezesa PIS na konferencji prasowej odniósł się marszałek Sejmu Szymon Hołownia, który jawnie z niego zakpił:

-Myślę, że nie tylko ja czekam, aż pan prezes wróci ze swojej długiej, kosmicznej podróży.

O skomentowanie słów Jarosława Kaczyńskiego poprosiliśmy również polityków w Sejmie.

- Jak patrzyłem na to, co się działo wczoraj przed Sejmem, to raczej o zdrowie, no może i o życie, bardziej martwię się strażników marszałkowskich, którzy zostali poturbowani przez polityków PiS-u,a prym wiódł Antoni Macierewicz, który nie tylko poturbował strażników marszałkowskich, ale nawet prawym sierpowym przywalił Kamińskiemu – kpi poseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński.

-Nie wiem co konkretnie pan prezes miał na myśli, może on ma szerszą wiedzę… na pewno mamy gigantyczny kryzys konstytucyjny –próbował tłumaczyć poseł Janusz Kowal z Solidarnej Polski.

-Oskarżanie obecnej władzy o planowanie zabójstw politycznych świadczy albo o kompletnym szaleństwie pana Jarosława Kaczyńskiego albo o jakiś jego planach, których przedmiotem jest rozlew krwi – bez ogródek komentuje z kolei mecenas Roman Giertych.

- Prezes jest po prostu mistrzem świata w przekraczaniu kolejnych granic – konkluduje zrezygnowany poseł PSL Krzysztof Paszyk.