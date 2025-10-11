Prezes PIS poprowadzi antyrządową manifestację ulicami Warszawy: "Ten rząd szkodzi Polsce każdego dnia"

Jacek Prusinowski
2025-10-11 10:25

- Na każdym kroku w Polsce szerzy się ZŁO. Zatrzymajmy ich! - pisał prezes PIS Jarosław Kaczyński w poście zachęcającym do udziału w sobotnim marszu. Protest ma dotyczyć paktu migracyjnego i umowy Unii Europejskiej z krajami Mercosur. Początek wydarzenia planowany jest o godzinie 14 na Placu Zamkowym

Jarosław Kaczyński

i

Autor: Sebastian Wielechowski/Super Express

Sprzeciw wobec działaniom władz UE

Uliczne marsze to dla każdej partii politycznej sposób na zmobilizowanie swoich wyborców, ale też pokazanie konkurencji siły. -  Oczywiście tego rodzaju publiczne demonstracje mają znaczenie. Są dowodem dla rządzących, że w Polakach jest sprzeciw wobec przyjmowania nielegalnych migrantów, na co niestety zgodził się rząd Tuska. Przyjęto to go w grudniu 2023  tuż po zaprzysiężeniu nowego rządu w Polsce i za chwilę wdrażany - mówił w "Sednie Sprawy" Adam Bielan. - Ten rząd szkodzi Polsce każdego dnia! Pakt migracyjny to realne niebezpieczeństwo, umowa z krajami Mercosur to zniszczenie rolnictwa, a ręczne sterowanie składami sędziowskimi przez polityków obecnej koalicji to bezkarność dla swoich i represje wobec opozycji. - pisał z kolei prezes PiS Jarosław Kaczyński zapraszając na marsz. 

Frekwencja zagadką

W wydarzeniach tego typu kluczowa jest zawsze frekwencja. To ona stanowi o sukcesie, albo niepowodzeniu marszów. – Z centrali poszedł przykaz, by zalać social media grafikami wysłanymi przez biuro, żeby mówić o demonstracji na konferencjach prasowych, wywiadach, wszędzie. Mamy organizować transport na własną rękę, ale wiem, że w wielu regionach jest kłopot, by zapełnić autobusy działaczami – mówi jeden z posłów PiS cytowany przez Wirtualną Polskę. 

Pomimo mobilizacji w partii trudno się jednak spodziewać się kilkusettysięcznych tłumów. Głownie dlatego, że ani pakt migracyjny, ani umowa z krajami Mercosur nie wywołują dzisiaj wcale wielkich społecznych emocji. W nieoficjalnych rozmowach politycy Prawa i Sprawiedliwości obawiają się wręcz frekwencyjnej klapy. Zwracają jednak uwagę na fakt, że wydarzenie rozpocznie się na Placu Zamkowym, do którego zapełnienia wystarczy już kilkanaście tysięcy osób. 

10.10.2025
IMIGRANCI
ADAM BIELAN
JAROSŁAW KACZYŃSKI
MARSZ PIS