Prezes PiS podjął decyzję po ataku w Krakowie. Prosi o jedno z uwagi na ogłoszoną żałobę narodową

W sobotę (7.11) około godziny 15:00 doszło do strzelaniny. Mężczyzna poruszający się samochodem osobowym zaczął strzelać do przypadkowych osób znajdujących się na rynku. W wyniku zdarzenia zginęło sześć osób, a kilkanaście zostało rannych, w tym poważne rannych zostało dwóch policjantów.

Wiadomo, że zamachowcem jest dwudziestokilkuletni Polak, który mieszka w Ostrowcu Świętokrzyskim. Mało tego, gdy służby prowadziły prace w jego mieszkania doszło do szokującego odkrycia. Znalezione tam zostały trzy ciała: dwóch kobiet i jednego mężczyzny, jak się okazało byli to najprawdopodobniej bliscy sprawcy strzelaniny na Rynku Głównym.

Karol Nawrocki wprowadził żałobę narodową

Głos na temat tragicznego zdarzenia zabrali politycy, a prezydent Karol Nawrocki zdecydował o wprowadzeniu dwudniowej żałoby narodowej: - Prezydent RP Karol Nawrocki podpisał rozporządzenie z dnia 7 listopada 2026 r. w sprawie wprowadzenia żałoby narodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 8 i 9 listopada - przekazał na portalu X późnym wieczorem w sobotę rzeczni prezydenta Rafał Leśkiewicz.

Kaczyński apeluje o odwołanie manifestacji

W związku z wprowadzeniem żałoby na niedzielę i poniedziałek, decyzję podjął też prezes Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński wystosował apel, o czym powiadomił na X rzecznik PiS Rafał Bochenek. Chodzi o wstrzymanie manifestacji związanymi z zamieszaniem wokół TK:

Z uwagi na ogłoszoną przez p. prezydenta Karola Nawrockiego żałobę narodową, p. prezes Jarosław Kaczyński apeluje o odwołanie manifestacji organizowanych w Polsce w związku z nielegalnymi działaniami koalicji 13 grudnia, w tym zajęciem Trybunału Konstytucyjnego. Pan premier J. Kaczyński prosi, aby w ten sposób okazać szacunek niewinnym ofiarom brutalnego ataku w Krakowie. P.S.: Apel o odwołanie dotyczy wydarzeń odbywających się zarówno 8. jak i 9. listopada br.

Z uwagi na ogłoszoną przez p. prezydenta @NawrockiKn żałobę narodową, p. prezes @OficjalnyJK apeluje o odwołanie manifestacji organizowanych w Polsce w związku z nielegalnymi działaniami koalicji 13 grudnia, w tym zajęciem Trybunału Konstytucyjnego. Pan premier J. Kaczyński prosi, aby w ten sposób okazać szacunek niewinnym ofiarom brutalnego ataku w Krakowie. P.S.: Apel o odwołanie dotyczy wydarzeń odbywających się zarówno 8. jak i 9. listopada br.— Rafał Bochenek (@RafalBochenek) November 7, 2026

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