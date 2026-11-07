Premier Tusk przekazał, co znaleziono w domu zamachowca, który strzelał w Krakowie. Makabryczne odkrycie!

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
2026-11-07 22:07

W Krakowie odbywa się odprawa służb z udziałem premiera Donalda Tuska. Szef rządu przekazał, że w domu zamachowca, który strzelał w Krakowie doszło do makabrycznego odkrycia: - Dwie kobiety i mężczyzna martwi w domu sprawcy; prawdopodobnie to najbliżsi członkowie rodziny

Budynek mieszkalny w nocy. Na wstawce premier Donald Tusk. O akcji służb w Krakowie przeczytasz na SE Polityka.
Autor: SE Art Service/Bartosz Manicz Eska

W Krakowie trwa odprawa z udziałem premiera Donalda Tuska oraz ministrów. Na miejscu są wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, szef MSWiA Marcin Kierwiński, a także minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, przedstawiciele służb oraz prezydent Krakowa Łukasz Gibała.

W czasie, gdy premier Tuska zabrał głos przekazał, że trwa akcja służb w domu zamachowca w Ostrowcu Świętokrzyskim: - W tej chwili odbywa się akcja w miejscu zamieszkania napastnika. Jestem przekonany, że bardzo szybko zatrzymani zostaną ewentualni wspierający zamachowca. Z całą pewnością służby i prokuratura jak najszybciej przekażą opinii publicznej informacje o powodach tej tragedii - powiedział.

Jak dodał szef rządu: - Prawdopodobnie w domu zamachowca są nieżywi ludzie. Będziemy to potwierdzać. Tak wynika z obrazu z drona - powiedział w sobotę na wieczornym briefingu premier Donald Tusk. Po chwili dodał, że są tak faktycznie jest, a ciała to dwie kobiety i mężczyzna, najprawdopodobniej najbliżsi członkowie rodziny sprawcy. Podkreślił, że gdy tylko będzie więcej wiadomo, poinformuje o tym. 

Przypomnijmy, że w sobotę około godz. 15 zamaskowany 24-letni mężczyzna wjechał samochodem na Rynek Główny w Krakowie i otworzył ogień do przypadkowych osób. Zginęło sześć osób, a 16 zostało rannych, w tym policjanci. Napastnik został postrzelony i zatrzymany.

Szef MSWiA Marcin Kierwiński poinformował, że policjanci oddali pierwsze strzały do napastnika już po trzech minutach od zgłoszenia. W podobnym czasie na miejsce dotarły straż pożarna i pogotowie ratunkowe. Minister podkreślił, że szybka reakcja służb zapobiegła jeszcze większej tragedii.

Prezydent Karol Nawrocki rozpoczął formalną procedurę ogłoszenia żałoby narodowej na 8 i 9 listopada.

Akcja kontrterrorystów w Ostrowcu Świętokrzyskim po zamachu
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