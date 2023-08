Prezes PiS ogłosił podwyżkę 14. emerytury. Zobacz, ile możesz dostać [TABELA]

Kołodziejczak pokazał obraźliwy gest wobec USA. Teraz mu to wypomnieli

Ustawa wprowadzająca 14. emeryturę obowiązuje od kilku tygodni. Rząd deklarował, że dodatek ten zostanie wypłacony na przełomie sierpnia i września, a pierwsi emeryci mieli go dostać 25 sierpnia. Dokładny termin wypłaty oraz kwotę czternastki publikuje rząd w rozporządzenia, którego na razie nie było.

Kiedy ZUS wypłaci ekstra świadczenie? – Wkrótce już, we wrześniu na konta emerytów trafi 14. emerytura – zapowiedział w piątek Mateusz Morawiecki (55 l.) dodając, że konkretną kwotę świadczenia poda wkrótce prezes PiS.

Jarosław Kaczyński zrobił to wczoraj po godz. 14. Okazało się za to, że wypłacona kwota będzie wyższa niż wynosi emerytura minimalna (1588 zł brutto i przeciętnie ok. 1445 zł netto). – Informuję państwa, że czternastka będzie wynosiła 2200 zł netto. Przy zasadzie - od 2900 zł emerytury złotówka za złotówkę mniej, czyli jak ktoś ma 3000 zł emerytury, dostanie 2100 zł – powiedział wczoraj Jarosław Kaczyński.

Prognoza na podstawie deklaracji wicepremiera

Oświadczenie prezesa PiS jest zaskoczeniem, tym bardziej, że wysokość trzynastej i czternastej emerytury powinno podawać się w kwotach brutto, gdyż każdy senior musi zapłacić podatek nie tylko od czternastki, ale też od comiesięcznego świadczenia, co ma wpływ na wysokość dodatku netto. W galerii przedstawiamy szacunkowe wysokości obliczone jednak tylko na podstawie oświadczenia Jarosława Kaczyńskiego.

Niezależnie, jaką kwotę ostatecznie otrzymają seniorze, emeryci cieszą się z podwyżki.– To dobrą wiadomość, bo dla nas liczy się każdy grosz. Wielu znajomych wiedząc, że dostanie dodatkowe pieniądze zapisało się do sanatorium lub lub zaplanowało spłatę długów - mówi Ewa Pachniewicz (73 l.). emerytka z Siedlec.

