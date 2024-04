Prezes Kaczyński stawia na sprawdzonych. Kurski i Bielan będą robić kampanię dla PiS [KULISY KAMPANII]

Będzie więcej zmian w rządzie: "Rekonstrukcja związana z wyborami do dobra okazja do wprowadzenia innych zmian"

Kurski i Bielan w sztabie

Kluczową postacią w sztabie Prawa i Sprawiedliwości ma być Piotr Milowański. Ten szerzej nieznany działacz od kilkunastu lat pracuje w partyjnej centrali. Po wyborach parlamentarnych zastąpił Krzysztofa Sobolewskiego na stanowisku sekretarza generalnego PiS. Później stał na czele sztabu w wyborach samorządowych i dobry wynik w sejmikach zdecydowanie wzmocnił jego pozycję. Oprócz niego, jak donosi wp.pl, w sztabie znaleźli się rzecznik partii Rafał Bochenek, szef klubu Mariusz Błaszczak oraz wspomniani już europoseł Adam Bielan i były szef TVP Jacek Kurski. - Prezes wskazał też sam siebie - przyznaje rozmówca z centrali PiS.

Klimat, suwerenność i uchodźcy osią kampanii

Wiadomo już jaki będzie przekaz PiS w kampanii wyborczej. Kluczowe tematy to polityka klimatyczna UE, kwestia uchodźców i propozycje zmian traktatowych. -Jeżeli przyjrzeć się projektom tych zmian, to one oznaczają, że Polska właściwie we wszystkich ważnych sprawach całkowicie straci suwerenność - mówił na czwartkowej konferencji prasowej prezes PiS Jarosław Kaczyński. Z naszych informacji wynika, że najwięcej uwagi sztabowcy poświęcą jednak polityce klimatycznej Unii Europejskiej. To rosnące ceny energii, plany wycofania z użytku samochodów spalinowych, czy coraz bardziej restrykcyjne normy dotyczące ogrzewania i termoizolacji budynków, mają najbardziej działać na wyobraźnię wyborców.

W dobiegającej końca kadencji Parlamentu Europejskiego Prawo i Sprawiedliwość posiada 27 posłów. W centrali partii wszyscy liczą się ze zmniejszeniem tego stanu posiadania, bo w ostatnich wyborach PiS osiągnęło rekordowe poparcie przekraczające 45%. Główny cel to pokonanie Koalicji Obywatelskiej. Nawet przy mniejszej liczbie posłów pierwsze miejsce na wyborczej mecie i tak będzie sukcesem.

WIECZORNY EXPRESS - Krzysztof KWIATKOWSKI, Marek JAKUBIAK Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.