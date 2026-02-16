Prestiżowe nominacje dla „Super Expressu” i Grupy ZPR

Adam Brzozowski
Adam Brzozowski
2026-02-16 16:42

Zostaliśmy ponownie docenieni! Redakcja „Super Expressu” otrzymała dwie nominacje w konkursie dziennikarskim Wirtuale, organizowanym przez Wirtualną Polskę i portal WirtualneMedia.pl. Walczymy o nagrody w kategoriach: Medium Roku oraz Wydarzenie Roku.

Super Express najlepszy - w sieci

i

Autor: Paulina Jaworska/ Canva.com
  • „Super Express” otrzymał nominację do Medium Roku za skuteczną transformację w nowoczesne medium cyfrowe w 2025 roku.
  • Został też nominowany w kategorii Wydarzenie Roku za organizację pierwszej debaty prezydenckiej z udziałem wszystkich kandydatów.
  • Michał Poklękowski zdobył nominację Audio Roku za podcast „Polska na ucho” na Mediateka.pl.

"Super Express" nominowany do Wirtuali

Nominując „Super Express” w kategorii Medium Roku, redakcja Wirtualnych Mediów podkreśliła, że w 2025 roku nasz dziennik potwierdził swoją pozycję jednego z najważniejszych multimedialnych tytułów w Polsce. Łączy silną obecność cyfrową, rozpoznawalną markę i realny wpływ na agendę publiczną. Bardzo mocne wyniki wideo oraz rozwój nowoczesnych formatów multimedialnych potwierdziły skuteczną transformację „SE” w nowoczesne medium cyfrowe.

W kategorii Wydarzenie Roku „Super Express” otrzymał nominację za zorganizowanie „Debaty Prezydenckiej” przed pierwszą turą wyborów, pierwszej, w której wzięli udział wszyscy kandydaci. Jak zaznaczają Wirtualne Media, formuła bezpośrednich starć kandydatów zamiast powtarzalnych pytań wyraźnie odróżniła ją od klasycznych debat i zwiększyła atrakcyjność informacyjną wydarzenia.

Kolejne wyróżnienie dla redakcji "SE"

To nie koniec dobrych wieści. Nominację w kategorii Audio Roku otrzymał Michał Poklękowski – gospodarz serii podcastów „Polska na ucho”, publikowanych na portalu Mediateka.pl, należącym do wydawcy „Super Expressu” – Grupy ZPR Media.

Kto zdobędzie Wirtuale w tegorocznej edycji konkursu? Dowiemy się tego 9 marca podczas finałowej gali drugiej edycji konkursu.

To już kolejne wyróżnienie "Super Expressu". W 2025 r. zajęliśmy drugie miejsce w kategorii Prasa w rankingu „TOP Marka” realizowanym przez magazyn „Press” i Instytut Monitorowania Mediów.

Kosiniak-Kamysz uczy dzieci szusować
Galeria zdjęć 15
Śmiszek: przeciw SAFE może być tylko zdrajca albo głupiec! | Express Biedrzyckiej
Sonda
Oglądałeś debatę prezydencką Super Expressu?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki