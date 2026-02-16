Prestiżowe nominacje dla „Super Expressu” i Grupy ZPR

„Super Express” otrzymał nominację do Medium Roku za skuteczną transformację w nowoczesne medium cyfrowe w 2025 roku.

Został też nominowany w kategorii Wydarzenie Roku za organizację pierwszej debaty prezydenckiej z udziałem wszystkich kandydatów.

Michał Poklękowski zdobył nominację Audio Roku za podcast „Polska na ucho” na Mediateka.pl.

"Super Express" nominowany do Wirtuali

Nominując „Super Express” w kategorii Medium Roku, redakcja Wirtualnych Mediów podkreśliła, że w 2025 roku nasz dziennik potwierdził swoją pozycję jednego z najważniejszych multimedialnych tytułów w Polsce. Łączy silną obecność cyfrową, rozpoznawalną markę i realny wpływ na agendę publiczną. Bardzo mocne wyniki wideo oraz rozwój nowoczesnych formatów multimedialnych potwierdziły skuteczną transformację „SE” w nowoczesne medium cyfrowe.

W kategorii Wydarzenie Roku „Super Express” otrzymał nominację za zorganizowanie „Debaty Prezydenckiej” przed pierwszą turą wyborów, pierwszej, w której wzięli udział wszyscy kandydaci. Jak zaznaczają Wirtualne Media, formuła bezpośrednich starć kandydatów zamiast powtarzalnych pytań wyraźnie odróżniła ją od klasycznych debat i zwiększyła atrakcyjność informacyjną wydarzenia.

Kolejne wyróżnienie dla redakcji "SE"

To nie koniec dobrych wieści. Nominację w kategorii Audio Roku otrzymał Michał Poklękowski – gospodarz serii podcastów „Polska na ucho”, publikowanych na portalu Mediateka.pl, należącym do wydawcy „Super Expressu” – Grupy ZPR Media.

Kto zdobędzie Wirtuale w tegorocznej edycji konkursu? Dowiemy się tego 9 marca podczas finałowej gali drugiej edycji konkursu.

To już kolejne wyróżnienie "Super Expressu". W 2025 r. zajęliśmy drugie miejsce w kategorii Prasa w rankingu „TOP Marka” realizowanym przez magazyn „Press” i Instytut Monitorowania Mediów.

