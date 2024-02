Premierzy Polski i Ukrainy rozmawiali o sytuacji na granicy. Co ustalili?

Okropne wieści dla Macierewicza! To nagranie trafiło do sieci. Sam już nie mógł patrzeć

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował w swoim wieczornym wystąpieniu o poleceniu, by Denis Szmyhal poroxzmawiał ze swoim polskim odpowiednikiem o sytuacji na granicy. - Na Ukrainie postrzegamy to, co działo się i dzieje z naszymi obywatelami i ukraińskimi ładunkami, jako wyraźne naruszenie zasad solidarności. Ukraińskie zboże na asfalcie to nie tylko kilka dramatycznych ujęć. To dowód na to, jak emocje mogą stać się niebezpieczne – mówił na nagraniu.

Wołodymyr Zełenski podkreślał także konieczność dbania o wzajemne dobre relacje, solidarność i konieczność wypracowania wspólnego stanowiska zwłaszcza w kwestii importu zboża z Rosji. - Musimy zawsze zgadzać się ze sobą - Ukraińcy i Polacy - aby nasz wspólny wróg w Moskwie nie mógł obrócić konfliktów w naszej strefie przygranicznej przeciwko gospodarce, granicom i suwerenności każdego z nas – stwierdził.

Z kolei na Twitterze Denis Szmyhal przekazał, że rozmawiał już z Donaldem Tuskiem i przekazał, jakie tematy zostały przez nich poruszone. - Przeprowadziłem rozmowę z premierem Polski Donaldem Tuskiem. Główny temat - to sytuacja na granicy. Rozmawialiśmy także o wzroście skali importu, głównie zbóż, z Federacji Rosyjskiej i innych krajów trzecich do Unii Europejskiej. Ukraina i Polska powinny połączyć wysiłki na rzecz niedopuszczenia produkcji rosyjskiej na rynek europejski – napisał premier Ukrainy.

W rozmowie z polskim premierem miał także podziękować za pomoc Polaków i wsparcie podczas wojny, która toczy się w Ukrainie od 24 lutego 2022 roku.

Na Telegramie z kolei napisał, że w rozmowie z Donaldem Tuskiem położył nacisk na incydent z rozsypaniem ukraińskiego zboża oraz o propozycji, jaką złożył swojemu polskiemu odpowiednikowi.

- Zaproponowałem polskiemu koledze, by na drodze dialogu między naszymi rządami znaleźć rozwiązanie, które pomoże rolnikom ukraińskim i nie zaszkodzi polskim farmerom – napisał.

Premier Ukrainy zaapelował także o jedność w sprawie wspólnych wrogóe zagrażających bezpieczeństw całej Europy.

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Donald Tusk:

Co wiesz o Donaldzie Tusku. Pytanie numer 7 tylko dla wielkich znawców życia polityka! Pytanie 1 z 15 Gdzie urodził się Donald Tusk? w Warszawie w Gdańsku w Krakowie Dalej