Premierowy odcinek programu "Najsztub pyta" już dziś o 20:00! Gościem Krzysztof Gawkowski

Sara Osiecka
2025-10-21 16:22

Piotr Najsztub, słynny dziennikarz i publicysta, rozpoczyna współpracę z Grupą ZPR Media, wprowadzając autorski program "Najsztub pyta". Premiera programu odbędzie się we wtorek, 21 października, o godzinie 20:00. Będzie on dostępny w formie wideo na kanale "Super Expressu" na YouTube oraz jako podcast na platformach Spotify, Apple Podcast i Mediateka.pl.

Najsztub pyta

i

"Najsztub pyta" to nowal cotygodniowa seria, w której dziennikarz będzie prowadził rozmowy z różnorodnymi gośćmi. Wśród zaproszonych znajdą się politycy, osoby wpływające na przyszłość kraju, a także autorytety z dziedzin takich jak nauka i prawo. Program ma na celu przedstawienie unikalnego podejścia do bieżących wydarzeń.

- W programie będę gościł polityków, osoby decydujące o przyszłości naszego kraju, ale również autorytety z różnych dziedzin, takich jak nauka czy prawo. Każdy odcinek rozpoczynać się będzie od krótkiego przeglądu informacji z minionych dni, o które nie będę pytał moich gości, bo – mimo że są to sprawy głośne i szeroko omawiane przez media – uważam, że nie są warte naszej uwagi - mówi sam Piotr Najsztub.

Premiera już dziś

Premierowy odcinek będzie można zobaczyć już dziś, we wtorek 21 października, o 20:00. Gościem Piotra Najsztuba będzie minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, który bedzie odpowiadał na nietuzinkowe pytania prowadzącego. 

Program będzie dostępny na kilku platformach, aby zapewnić szeroki dostęp odbiorcom, w tym na kanale "Super Expressu" na YouTube oraz w wersji audio na Spotify, Apple Podcast, Mediateka.pl

