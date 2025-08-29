Premier zlikwidował ministerstwo przemysłu. Kosztowało prawie 30 milionów złotych: "Przepalają pieniądze Polaków"

Jacek Prusinowski
Jacek Prusinowski
2025-08-29 14:32

Premier Donald Tusk jeszcze przed wyborami zapowiadał powstanie nowego ministerstwa na Śląsku. Teraz w ramach rekonstrukcji zlikwidował resort przemysłu. Z odpowiedzi na jedną z interpelacji wynika, że koszt funkcjonowania ministerstwa to co najmniej 28 milionów złotych.

Donald Tusk ogłosił szczegóły rekonstrukcji rządu. Zniknęło wiele dużych nazwisk - oto nowi ministrowie

i

Autor: AKPA

Ministerstwo na Śląsku to jeden ze 100 konkretów

Powołamy Ministerstwo Przemysłu z siedzibą na Śląsku. Będzie zajmować się nie tylko górnikami czy hutnikami, jak się powszechnie sądzi, ale też surowcami energetycznymi, jak ropa naftowa i gaz, oraz polityką atomową państwa polskiego - tak głosił jeden ze słynnych stu konkretów na sto dni Koalicji Obywatelskiej. Był jedną z niewielu zrealizowanych obietnic z tego pakietu, teraz jednak premier Donald Tusk wycofał się z tego pomysłu. Jak wynika z odpowiedzi na interpelację koszt utworzenia resortu w Katowicach to 9 milionów złotych. Kolejne 19 milionów pochłonęło funkcjonowanie zlikwidowanego właśnie resortu, to głównie  koszty osobowe, administracyjne i logistyczne.

Tusk sam przyznał rację, że nie miało to sensu

Krótką historię ministerstwa przemysłu w Katowicach bardzo krytycznie ocenia Mariusz Gosek z Prawa i Sprawiedliwości. - To świadczy o braku pomysłu premiera na zarządzanie państwem polskim. Przepalili pieniądze Polaków, a po kilkunastu miesiącach Donald Tusk sam przyznał rację, że nie miało to sensu. To tylko jeden z wielu przypadków takiego marnowania pieniędzy, stąd przecież ta potężna dziura budżetowa - mówi poseł PiS.

Innego zdania jest jednak Marta Golbik z Koalicji Obywatelskiej. - To była i jest ważna dla Śląska sprawa. Z tego co wiem to zamiast pełnego ministerstwa na Śląsku ma zostać jego filia z wiceministrem. Ta zmiana najprawdopodobniej związana jest z kosztami, chodzi o zmniejszanie wydatków. Cieszyłam się z tego ministerstwa… Może jednak to nowe rozwiązanie będzie dobre. Poczekajmy aż zafunkcjonuje - mówi posłanka KO. 

Rekonstrukcja rządu ma być wkrótce kontynuowana. Tym razem premier planuje zmniejszyć liczbę wiceministrów w niektórych resortach. 

Z prezydentem trzeba się dogadać
QUIZ: Poznaj polityka po 3 słowach. Ten quiz to pestka!
Pytanie 1 z 10
Którego polityka opisują słowa: wąsy, bigos, szogun
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

RZĄD
REKONSTRUKCJA
DONALD TUSK
ŚLĄSK