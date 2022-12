Premier zasypany życzeniami! Czego Polacy życzyli Morawieckiemu?

Co dalej z Ukrainą?

Wiemy kiedy niemieckie Patrioty trafią do Polski. Wiceszef MON zdradza termin

W większości komentarzy widzimy standardowe życzenia "Zdrowych i Wesołych Świąt", jednak nie zabrakło również oceny aktualnej sytuacji gospodarczej Polski. Jeden z internautów napisał:

"Co nam po życzeniach jak gaz poszedł o 100 % w górę a od nowego roku dowalacie nam podatek 23 % gdzie Unia wyraźnie dała do zrozumienia ,że wystarczy jak podniesiecie podatek 5 %. Niby nas na to nie stać ale dla piłkarzy 30 milionów bez mrugnięcia okiem chcieliście przekazać. POrażka".

Inna internautka dodała: "A ja życzę Polakom by były to ostatnie Święta z pisuarem, a wiemy że tak będzie.", a to wywołało od razu niewybredne odpowiedzi zwolenników z różnych opcji politycznych.

"Ja życzę Panu by w końcu Pan zadbał o Polskie państwo i o ludzi w którym rządzi.. a nie o uchodźców którzy mają wszystko za darmo.. Wesołego 2023 roku" - napisał kolejny.

"Pisze Pan Premier sam do siebie czy po prostu te 1000 nowych etatów w KPRM z budżetem 10x większym niż za "peło" ma coś do zrobienia raz do roku aby "uczciwie" na siebie zapracować? Ja, tradycyjnie życzę wszystkim Polakom następnych świąt ... bez PiS i ceny karpia jak za Tuska."- dodaje kolejny

A wy czego życzycie premierowi?

Dziękuję za wszystkie życzenia świąteczne, tradycyjne i elektroniczne! ☺️🎄 pic.twitter.com/SOYI4ecN8r— Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) December 22, 2022

Express Biedrzyckiej - Oczkoś: "Stawiam tezę, że Morawiecki nie dotrze do wyborów w fotelu premiera" [Express Biedrzyckiej] Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.