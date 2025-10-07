Premier Tusk zapowiadał dalsze odchudzanie rządu. Wicepremier mówi nam, że nie będzie kolejnych dymisji

Jacek Prusinowski
2025-10-07 4:54

Podczas lipcowej rekonstrukcji premier Donald Tusk (68 l.) zapowiadał dalsze kroki mające na celu ograniczenie składu rządu. Okazuje się jednak, że wiceministrowie mogą spać spokojnie. Wicepremier Krzysztof Gawkowski (45 l.) mówi nam, że pomiędzy koalicjantami nie ma już żadnej dyskusji na ten temat. -Ta sprawa jest zamknięta – mówi minister cyfryzacji i jeden z liderów Nowej Lewicy.

Donald Tusk, Krzysztof Gawkowski

i

Autor: Art Service / Super Express; Chancellery of the Prime Minister of Poland via AP/ Associated Press

Miał być jeden z najmniejszych rządów w Europie

Będziemy mieli nie jeden z największych rządów w Europie, tylko jeden z najmniejszych rządów w Europie – mówił wiele miesięcy temu premier Donald Tusk. Po lipcowej rekonstrukcji rządu zapowiadano drugi etap zmian, czyli ograniczenie liczby wiceministrów. Stanęło jednak na pojedynczych ruchach. - Dla mnie ta sprawa jest zamknięta.  Wszystko co Lewica miała zrobić w tej sprawie już zostało zrobione. Zmiany jeżeli jeszcze będą to w takim sensie, że  proces wymiany wiceministrów jest pewnym elementem ciągłości pracy rządu – mówił w „Sednie Sprawy” wicepremier Krzysztof Gawkowski. Zdaniem Michała Wosia (34 l.) z PiS to kolejna niedotrzymana obietnica Donalda Tuska. – Znowu okłamał Polaków. Nie potrafi nawet dotrzymać obietnicy, która dotyczy jego otoczenia. Widać, że w koalicji żrą się o stołki i nikt nie potrafi nad tym zapanować – komentuje Woś.

Lipcowa rekonstrukcja

W wyniku lipcowej rekonstrukcji rządu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Jakuba Jaworowskiego zastąpił Wojciech Balczun. W Ministerstwie Zdrowia Izabelę Leszczynę zmieniła Jolanta Sobierańska-Grenda. W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czesława Siekierskiego zastąpił Stefan Krajewski. W Ministerstwie Sprawiedliwości Adama Bodnara zmienił Waldemar Żurek. W Ministerstwie Sportu i Turystyki Sławomira Nitrasa zastąpił Jakub Rutnicki. W Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Hannę Wróblewską zmieniła Marta Cienkowska. W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji powrócił Marcin Kierwiński. W Ministerstwie Finansów, rozszerzonym o gospodarkę, Andrzej Domański objął funkcję szefa potężnego resortu. Utworzono Ministerstwo Energii, a jego pierwszym szefem został Miłosz Motyka.

