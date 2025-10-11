Premier Tusk zapewnia, że Polska nie przyjmie migrantów z unijnego rozdzielnika: "Załatwione. Poiska jest wzorem"

Premier chwali się swoją skutecznością
Szef rządu zamieścił w serwisie społecznościowym wpis o polityce migracyjnej. - Mówiłem, że nie będzie w Polsce relokacji migrantów i nie będzie! Załatwione. Że uszczelnimy barierę na granicy z Białorusią - i jest to dziś najlepiej strzeżona granica w Europie. Że zaostrzymy przepisy wizowe i azylowe - i Polska stała się wzorem dla innych. Robimy, nie gadamy! - napisał premier Donald Tusk.
Wcześniej radio RMF FM poinformowało, powołując się na nieoficjalne informacje z Brukseli, że Polska - ze względu na ogromną liczbę przyjętych uchodźców z Ukrainy - ma zostać wyłączona z relokacji migrantów i kontrybucji finansowych unijnego paktu migracyjnego.
Kaczyński zaprasza na marsz PiS
Do sprawy migrantów i unijnego paktu odniósł się też w sobotę prezes Prawa i Sprawiedliwości. - Donald Tusk boi się coraz bardziej. To zrozumiałe: przegrał 1 czerwca, a teraz kolejny plan się sypie... Zatrzymamy Pakt Migracyjny i odsuniemy od władzy ten szkodliwy rząd. Jest tylko jeden warunek: musimy być razem - tak samo, jak byliśmy 1 czerwca - napisał Jarosław Kaczyński.
Pakt Migracyjny UE Komisja Europejska po raz pierwszy zaproponowała we wrześniu 2020 r. Nowe przepisy zobowiązują państwa członkowskie do bardziej równomiernego podziału kosztów i wysiłków związanych z przyjmowaniem migrantów oraz reformują unijne procedury azylowe i bezpieczeństwa granic, a także wprowadzają inne zmiany. Rada Unii Europejskiej zatwierdziła Pakt 14 maja 2024 roku, przy czym Węgry i Polska głosowały przeciw.
Szczegółowe dyspozycje Komisji Europejskiej w sprawie paktu migracyjnego mają zostać przedstawione w nadchodzącym tygodniu. KE oceni min. , które z państw znajdują się pod presją migracyjną, liczbę imigrantów do przyjęcia oraz oszacuje tzw. roczną pulę solidarnościową, czyli wkład każdego z państw na rzecz tych, które presji migracyjnej podlegają.