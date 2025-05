Nowe Otwarcie: Ambitne Plany na Przyszłość

W środę, 7 maja 2025 roku, premier Donald Tusk spotkał się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z nowym kanclerzem Niemiec, Friedrichem Merzem, który przebywał z wizytą w Warszawie. Spotkanie to, zdaniem polskiego premiera, stanowiło przełomowy moment w relacjach między oboma krajami. Na późniejszej wspólnej konferencji prasowej szef polskiego rządu podkreślił, że rozmowa dotyczyła m.in. ambicji infrastrukturalnych obu krajów. "Musimy naprawdę dużo łatwiej i szybciej móc się poruszać koleją z Warszawy do Berlina, z Berlina do Warszawy" – podkreślił Tusk.

Premier wyraził zadowolenie z szybkiego porozumienia w tej kwestii: "Cieszę się, że wystarczyło nam dzisiaj pięć minut, by powiedzieć sobie, że kolej dużej prędkości powinna łączyć nasze kraje i szerzej – Europę, i że do tego potrzebujemy wspólnych inwestycji" – powiedział premier, podkreślając, że "Polska jest gotowa". Według Tuska, potrzebna będzie także współpraca polsko-niemiecka dotycząca infrastruktury natowskiej.

"Ja naprawdę dzisiaj z pełną odpowiedzialnością ogłaszam nowe otwarcie, być może najważniejsze w historii ostatnich kilkunastu lat, w relacjach polsko-niemieckich" - podkreślił szef polskiego rządu.

Premier Donald Tusk przekazał w środę, że zwrócił się do kanclerza Niemiec Friedricha Merza z propozycją przedłużenia obecności niemieckich Patriotów w Rzeszowie do końca roku. "Jedyne, co ma sens, to ochrona całego terytorium europejskiego" - ocenił.

Optymizm Premiera Tuska: Zaufanie do Kanclerza Merza

Szef polskiego rządu zwrócił się do Merza, mówiąc, iż zna bardzo dobrze poglądy kanclerza Niemiec i jego stosunek do relacji polsko-niemieckich i Europy. "Wiem wystarczająco dużo, żeby być dzisiaj optymistą co do przyszłości naszych relacji" – podkreślił premier.Jak ocenił Donald Tusk, gest Merza, polegający na odwiedzeniu Paryża i Warszawy w pierwszym dniu urzędowania, "pokazuje bardzo wyraźnie, jak ważne dla przyszłości Europy – a to znaczy w jakimś sensie, że i dla przyszłości świata – są relacje polsko-niemieckie, jak ważna jest silna Europa".

Friedrich Merz: Nowy Kanclerz Niemiec w Warszawie

Friedrich Merz złożył we wtorek przysięgę w Bundestagu. Wcześniej parlament wybrał lidera CDU na kanclerza, a prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier wręczył mu akt nominacji. Nowy kanclerz Niemiec w środę przybył z wizytą do Warszawy, co zostało odebrane jako ważny sygnał o znaczeniu relacji z Polską dla nowego niemieckiego rządu.

