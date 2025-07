Błaszczak chce więcej lekcji religii. Mówi o bezpieczeństwie

Polacy za ograniczeniem lekcji religii

Podczas Porannej rozmowy w RMF FM, prowadzący audycję Tomasz Terlikowski zapytał gościa czy w szkole powinna odbywać się jedna godzina lekcji religii, czy też dwie. Pytanie było związane z nowym sondażem, w którym ponad połowa dorosłych Polaków (54 proc.) popiera wprowadzone przez ministrę edukacji ograniczenie liczby lekcji religii w szkołach do jednej godziny tygodniowo.

Jak odpowiedział polityk PiS? - Jestem za dwiema godzinami religii w szkołach. Powinna być religia lub etyka. Chodzi o przesłanie cywilizacyjne. Widzimy, co się dzieje, chociażby na naszej zachodniej granicy. Kryzys migracyjny, kwestia cywilizacji europejskiej. Polacy szanują uchodźców, którzy są uchodźcami, czyli na przykład tych z Ukrainy, natomiast mamy do czynienia z zalewem Europy przez nielegalnych migrantów i temu trzeba się sprzeciwiać - stwierdził Mariusz Błaszczak.

Błaszczak chce polski bezpiecznej

I dodał: - Jeżeli chcemy, żeby Polska była bezpieczna, a ja tak chcę, nie godzę się, by były w polskich miastach dzielnice opanowane przez ludzi, którzy nie szanują cywilizacji europejskiej - powiedział wiceszef Prawa i Sprawiedliwości.

Tomasz Terlikowski przypomniał gościowi, że w nauczaniu Kościoła, m.in. papieża Franciszka, była mowa o szacunku i pomocy uchodźcom z Bliskiego Wschodu – również nielegalnym. Błaszczak jednak nie odniósł się do tego argumentu.

Przypominamy, że udział w lekcjach religii nie jest obowiązkowy, a przedmiot ten, choć jest oceniany, to jego stopnie nie wliczają się do średniej. Aktualny system pozostawia więc uczniom i ich rodzicom swobodę wyboru. Zanim jednak doszło do wprowadzenia takich zasad, za które odpowiada minister Barbara Nowacka, to lekcje religii odbywały się w wymiarze dwóch godzin tygodniowo, a ocena z owego przedmiotu była wliczana do średniej. Nie każdy jest zadowolony - Stowarzyszenie Katechetów Świeckich chce powrotu obowiązkowych lekcji religii lub etyki w wymiarze dwóch godzin w tygodniu.

