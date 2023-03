Premier Szydło przypomina o swoim sztandarowym programie, który dał PiS zwycięstwo

Lider AgroUnii podał konkretną datę dla Janusza Kowalskiego. To planują rolnicy

Beata Szydło ma powody do dumy – program 500 plus spotkał się z dużym entuzjazmem większości Polaków, a jednocześnie poprawił ich sytuację materialną. W przeddzień rocznicy wprowadzenia 500 plus w życie Beata Szydło zamieściła na swoim oficjalnym profilu na Twitterze grafikę złożoną z kilku zdjęć, na których spędza czas wspólnie z roześmianymi dziećmi.

- Wprowadzony 7 lat temu przez mój rząd program Rodzina 500 Plus oznaczał wielką pozytywną zmianę dla wielu rodzin oraz wykazał, jak ważna jest mądra polityka społeczna i inwestowanie w polskie rodziny. Dokonaliśmy tego, czego inni nie potrafili lub po prostu nie chcieli zrobić – napisała byłe premier. Z pewnością większość polskich rodzin jest wdzięczna za wprowadzenie programu, dzięki któremu łatwiej jest spiąć domowy budżet!

Przypomnijmy, że świadczenie jest formą pomocy dla rodzin od państwa, w ramach której rodzina utrzymująca dziecko może liczyć na wypłatę 500 zł co miesiąc na dziecko przed 18. rokiem życia. Aby uzyskać świadczenie, wystarczy złożyć wniosek elektroniczny do ZUS-u. Dochód rodziny nie jest brany pod uwagę przy przyznawaniu świadczenia, 500 plus zaś ma pomóc w pokryciu wydatków związanych z wychowaniem, opieką czy zaspokajaniem potrzeb dziecka.

