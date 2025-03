Premier rozpływa się nad swoimi kobietami: "Żonie zawdzięczam wszystko"

Kim jest Dariusz Matecki? Jest znany z kontrowersyjnych wypowiedzi. To on wszedł na dach budynków Sejmu

Tusk o swoich kobietach

- Mama i Siostra wyprowadziły mnie na prostą, Żonie zawdzięczam wszystko, Córka to światło, Synowa wcielone dobro, Teściowa, wiadomo, najlepsza, a Wnuczki przesłoniły mi cały świat. Waszym świętem powinien być każdy dzień - napisał w mediach społecznościowych szef rządu. Donald Tusk złożył też życzenia wszystkim kobietom. - Wszystkim Paniom najniższe ukłony - czytamy we wpisie przewodniczącego Platformy Obywatelskiej.

Kto wymyślił Dzień Kobiet?

Międzynarodowy Dzień Kobiet obchodzony współcześnie 8 marca, swoją pierwszą odsłonę miał jeszcze w 1909 r. Musiało jednak minąć 15 kolejnych lat, zanim na stałe wpisał się w kalendarz polskich tradycji. Pierwsze obchody Międzynarodowego Dnia Kobiet zorganizowano w 1909 r. i to wcale nie 8 marca, ale 28 lutego. Wtedy to – jak przypomniała politolożka Krystyna Leszczyńska-Wichmanowska - Socjalistyczna Partia Ameryki (Socialist Democratic Party of America) postanowiła celebrować w Stanach Zjednoczonych Narodowy Dzień Kobiet. Zwykło się uważać, że miał to być hołd złożony dla upamiętnienia strajku tamtejszych włókniarek, ale – konkluduje Leszczyńska-Wichmanowska – była to „wyłącznie próba ideologizowania” święta, które tak naprawdę miało inne, w dodatku dwojakie korzenie. Po pierwsze było odpowiedzią na marsze kobiet z lat 1857 i 1908, a po drugie – próbą zwrócenia uwagi mężczyzn na to, że kobiety pracują w skandalicznych warunkach, zaś w dodatku nie mają nawet praw wyborczych.

Mama i Siostra wyprowadziły mnie na prostą, Żonie zawdzięczam wszystko, Córka to światło, Synowa - wcielone dobro,Teściowa, wiadomo, najlepsza😀, a Wnuczki przesłoniły mi cały świat. Waszym świętem powinien być każdy dzień. Wszystkim Paniom najniższe ukłony❤️— Donald Tusk (@donaldtusk) March 8, 2025

Express Biedrzyckiej - Opolska, Kowalski VOD3 07.03.2025 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.