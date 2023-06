i Autor: Art Service/SUPER EXPRESS Mateusz Morawiecki

Tragiczna śmierć

Premier reaguje po śmierci 27-letniej Anastazji. Zapowiada konkretne kroki

jot | PAP 14:29

W ciągu ostatnich dni Polską wstrząsnęła informacja o zaginięciu na wyspie Kos 27-letniej Anastazji z Wrocławia. Niestety, doszło do najgorszego. W niedzielę na wyspie odnaleziono ciało kobiety. Bliscy potwierdzili, że to właśnie Anastazja. Na te przerażające wieści zareagował premier Mateusz Morawiecki: - Zwrócimy się do Grecji o wydanie podejrzanego, aby stanął przed polskim sądem i otrzymał najwyższy możliwy wymiar kary - ogłosił.