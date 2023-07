Premier o zobowiązaniach rządu. "Chcemy spokojnego, bezpiecznego świata"

Premier w mysłowickim przedszkolu. "To jest nasze zobowiązanie"

"To jest nasze zobowiązanie, zobowiązanie, które przekuwany w czyn właśnie poprzez realizację różnego rodzaju projektów, takich jak ten, różnego rodzaju zadań, takich jak dofinansowanie tego przedszkola i dziesiątek, setek innych przedszkoli, żłobków, szkół w całej Polsce" – powiedział Morawiecki w Mysłowicach.

Szef rządu odwiedził we wtorek mysłowickie przedszkole miejskie nr 13, które przeszło niedawno gruntowną termomodernizację dzięki ponad 1,4 mln zł wsparcia z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Przypomniał, że dzięki rządowemu wsparciu w Polsce zrealizowano ponad 25 tys. ważnych dla lokalnych społeczności projektów, podobnych do tego w Mysłowicach.

Premier o znaczeniu beztroskiego dzieciństwa. To wartość dla państwa troszczącego się o przyszłe pokolenia

Nawiązując do wizyty w przedszkolu, Morawiecki zauważył, że bezpieczne i beztroskie dzieciństwo samo w sobie jest wielką wartością – nie tylko dla rodziców, ale także dla państwa, które troszczy się o przyszłe pokolenia.

"Kiedy dzieciństwo jest spokojne, bezpieczne, beztroskie, wtedy rodzice mogą myśleć o karierze zawodowej, mogą rozwijać swoje pasje, swoje marzenia. Wiemy doskonale, że właśnie tak te koła zębate współpracują ze sobą w społeczeństwie" – wyjaśnił premier, zaznaczając, że wizyta w zmodernizowanym mysłowickim przedszkolu była dla niego – jak się wyraził – ogromną radością.

Mateusz Morawiecki w Mysłowicach: chcemy spokojnego, bezpiecznego świata

Mówiąc o spokoju i bezpieczeństwie, premier nawiązał do incydentów burzących – jak ocenił – poczucie spokoju i bezpieczeństwa w zachodniej Europie.

"Mówię o bezpieczeństwie, podkreślam, bo mam w pamięci obrazy z zachodniej Europy sprzed paru tygodni, nie tak dawno, kiedy na jednym z obrazów babcia ze swoim dzieckiem została zaatakowana u progu swojego domu. Na placu zabaw dzieciaczki zostały zaatakowane również przez intruzów, dość brutalnie" – powiedział Morawiecki.

"To nie jest ten świat, który nam imponuje. My chcemy spokojnego świata, świata bezpiecznego; świata, który okrywa dzieci i młodzież taką właśnie otuliną bezpieczeństwa, spokoju, spokojnych warunków do rozwoju, do kształcenia, do edukacji" – podkreślił szef rządu, wskazując, że jest to zarazem zobowiązanie rządu, wcielane w życie za pomocą wielu programów i inwestycji.

"To są tysiące, dziesiątki tysięcy inwestycji wykonanych w różnych zakątkach Polski, służących ludziom. Inwestycji, które pomagają lepiej, łatwiej żyć, podnosić jakość życia, ułatwiają karierę zawodową mamom – tak jak przedszkola, żłobki – ale także czynią nasze życie bezpieczniejszym – jak lepsze drogi, jak posterunki policji, czy też mają za zadanie dbać o nasze zdrowie – jak przychodnie czy różne placówki ochrony zdrowia" – wyliczał w Mysłowicach Mateusz Morawiecki.

Premier dziękuje parlamentarzystom PiS. "Będą kolejne projekty"

Premier dziękował za zaangażowanie parlamentarzystom PiS i zapowiedział realizację kolejnych przedsięwzięć z rządowym wsparciem. "Kolejne projekty będą, bo właśnie wkrótce ruszamy z następnymi naborami projektów. O szczegółach będziemy mogli opowiedzieć już niebawem" – zapowiedział.

Morawiecki podziękował za współpracę samorządom. Jak mówił, nieraz włodarze miast są "odlegli ideowo" od rządu, jednak – ocenił premier – "starają się dla dobra mieszkańców robić wszystko; pracujemy ręka w rękę – rząd i i samorząd, żeby poprawiać los wszystkich polskich obywateli, a w szczególności właśnie takich najmłodszych, jak te wspaniałe dzieciaki, które tutaj miałem możliwość poznać" – powiedział szef rządu, dziękując mysłowickim przedszkolakom za namalowane dla niego laurki i obrazki.

Ochrona zabytków i specjalne strefy ekonomiczne. To nowe projekty partii rządzącej

Pytany o inne rządowe programy, które będą rozwijane, Morawiecki zwrócił uwagę na program ochrony zabytków. Został on już zamknięty, rząd szykuje jednak – zapowiedział premier – "solidną dogrywkę, bo jest bardzo wiele ciekawych projektów". "To program ochrony polskich zabytków, dbałość o nasze perły architektury, zabytki przeszłości, łączące przeszłość z teraźniejszością i z przyszłymi pokoleniami" – mówił.

Inny rządowy program dotyczy specjalnych stref ekonomicznych, czyli przyciągania inwestorów po to, aby – mówił Morawiecki – "jak najwięcej było miejsc pracy, żeby Polacy jak najwięcej zarabiali". Szef rządu przypomniał też program adresowany do terenów po PGR-ach oraz inny, w ramach którego będzie można występować m.in. o drogi, szpitale czy szkoły. "Już wkrótce poinformujemy o tym, jakie są nasze kolejne plany w tym zakresie" – powiedział.

"To, co zrobiliśmy do tej pory, potwierdza, uwiarygadnia nasze plany. Pokazuje, że to nie są tylko plany; to nie jest tak jak za Platformy: dwa razy obiecać to raz dotrzymać, tylko my solidnie realizujemy – dotrzymujemy słowa tak, jak wcześniej zapowiadamy" – podsumował we wtorek w Mysłowicach Mateusz Morawiecki.